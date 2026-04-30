Az egyetemen mindenki őt nézte, dögös estélyiben hódít Milák Kristóf exe

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 17:45
Úgy tűnik, a csinos lány nagyon jól érzi magát az Egyesült Államokban. Milák Kristóf exbarátnője, Pádár Nikolett lila estélyiben pózolt az egyetemi bálon.

Pádár Nikolett még tavaly ősszel költözött ki Texas államba, ahol egy nem mindennapi úszóprogramhoz csatlakozott: Bob Bowman legendás edző alatt készül, csakúgy mint hazánk másik kiemelkedő úszója, Kós Hubert. Milák Kristóf exbarátnője a közösségi médiában is rendkívül aktív: a napokban egy fotósorozatot osztott meg, melyen káprázatos estélyiben pózol barátnőivel.

Fotó: Srdjan Stevanovic

Nikolett egy lila darabban fotózkodott, a bejegyzéshez fűzött megjegyzésekből pedig kiderül, hogy az öltözéket egy egyetemi tanévzáró bál alkalmából viselte. A poszthoz rövid idő alatt számos hozzászólás érkezett, amelyek kivétel nélkül az úszónő természetes szépségét emelik ki.

Természetesen az úszóeredmények sem maradnak el: Pádár legutóbb Atlantában, a Texas csapatával a 4×100 yardos gyorsváltó tagjaként a harmadik helyen végzett, ráadásul a saját résztávján ő érte el a legjobb időt a csapaton belül. A knoxville-i konferenciadöntőn egyéniben is közel állt a győzelemhez, 200 yard gyorson mindössze négy századdal maradt le az aranyéremről, így ezüstérmet szerzett. Ugyanezen a versenyen váltóban is kiemelkedett, hiszen két aranyérmet nyert a 4×100-as és a 4×200-as gyorsváltóval.

 

