Az egyetemen mindenki őt nézte, dögös estélyiben hódít Milák Kristóf exe

Pádár Nikolett még tavaly ősszel költözött ki Texas államba, ahol egy nem mindennapi úszóprogramhoz csatlakozott: Bob Bowman legendás edző alatt készül, csakúgy mint hazánk másik kiemelkedő úszója, Kós Hubert. Milák Kristóf exbarátnője a közösségi médiában is rendkívül aktív: a napokban egy fotósorozatot osztott meg, melyen káprázatos estélyiben pózol barátnőivel.

Nikolett egy lila darabban fotózkodott, a bejegyzéshez fűzött megjegyzésekből pedig kiderül, hogy az öltözéket egy egyetemi tanévzáró bál alkalmából viselte. A poszthoz rövid idő alatt számos hozzászólás érkezett, amelyek kivétel nélkül az úszónő természetes szépségét emelik ki.

Természetesen az úszóeredmények sem maradnak el: Pádár legutóbb Atlantában, a Texas csapatával a 4×100 yardos gyorsváltó tagjaként a harmadik helyen végzett, ráadásul a saját résztávján ő érte el a legjobb időt a csapaton belül. A knoxville-i konferenciadöntőn egyéniben is közel állt a győzelemhez, 200 yard gyorson mindössze négy századdal maradt le az aranyéremről, így ezüstérmet szerzett. Ugyanezen a versenyen váltóban is kiemelkedett, hiszen két aranyérmet nyert a 4×100-as és a 4×200-as gyorsváltóval.