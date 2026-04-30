Kiásta a testvére holttestét, és bevitte a bankba, hogy bebizonyítsa halálát

Nem tudott halotti anyakönyvi kivonatot bemutatni, amely szükséges lett volna a testvére után maradt pénz felvételéhez, ezért bevitte a "bizonyítékot".

Sokkolta az embereket az 52 éves férfi, amikor bevitte testvére holttestét a bankba. Fotó: freepik - illusztráció

Jitu Munda, aki Odisha egyik törzsi közösségéből származik a BBC-nek nyilatkozva elmondta: mivel nem voltak papírjai, a maradványokat vitte magával, hogy igazolja a halál tényét. Elmondása szerint a bankvezető továbbra is bizonyítékot kért, ezért dühében a csontvázat is megmutatta. A Indian Overseas Bank közleményben reagált az esetre. Azt állították, hogy nem kérték a férfit arra, hogy fizikai jelenlétben bizonyítsa az elhunyt halálát, és az erről szóló állítások nem felelnek meg a valóságnak – írja az Unilad.

A bank szerint az eset hátterében az áll, hogy a férfi nem ismerte az ügyintézés menetét, és nem tartotta be a fiókvezető által ismertetett eljárást, amely hivatalos dokumentumok – például halotti anyakönyvi kivonat – bemutatását írja elő. Azt is közölték, hogy a férfi ittas állapotban érkezett a bankba. Miután elküldték, visszament, kiásta a maradványokat, majd újra megjelent a banknál.

A banki dolgozók szerint az eset rendkívül megrázó helyzetet teremtett, és rövid időn belül a rendőrség is a helyszínre érkezett. A fiókvezető, Sushant Kumar Sethi a BBC-nek azt mondta: a férfi először azt állította, hogy a testvére lebénult, ezért nem tud bemenni a bankba, mire felajánlották, hogy házhoz mennek. Később viszont már azt mondta, hogy meghalt. A vezető szerint a férfi az elmúlt két hónapban nem járt a fiókban, miközben más örökösök is jelentkeztek a pénzért, ezért a bank kérte a szükséges iratokat.

A hét elején a hatóságok végül kiállították a halotti anyakönyvi kivonatot és az örökösi igazolást, így Jitu hozzáférhetett a testvére után maradt pénzhez. A hatóságok később arra kérték a férfit, hogy temesse el újra a testvére maradványait.