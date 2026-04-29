Dzsudzsák Balázs félretette a focit, ütővel a kezében tűnt fel

Az NB I idei szezonjának meglepetéscsapata, a DVSC két fordulóval a bajnokság vége előtt továbbra is stabilan őrzi harmadik helyét a tabellán. Az előző fordulóban ráadásul az aranycsatába is beleszólt: pontot raboltak az ETO-tól, ezzel segítve címvédő Fradit. A remek szereplés fényében kijárt egy kis kikapcsolódás Dzsudzsák Balázséknak: a hétvégi, Paks elleni, a bronzérem sorsa szempontjából kulcsfontosságú találkozó előtt a játékosok rövid időre félretették a focit és egy csapatépítő programon vettek részt.
Az egyesület lazítás gyanánt lábtengó és padel bajnoksággal készült a futballisták számára. Míg az előbbiben ismerős terep fogadta őket, addig a padel már új kihívást jelentett. Ennek ellenére a hangulat - a képek tanúsága szerint - végig felszabadult volt.
A csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs is élvezte a kötetlenebb napot. A válogatottsági rekorder több pillanatot megosztott az eseményről saját Instagram-oldalán, amelyeken padel közben látható.
A padel a teniszhez hasonló ütős sport, amely évről évre egyre népszerűbb.
A rutinos támadó jövője továbbra is téma Debrecenben, a 40 éves futballistának a szezon végén lejár a szerződése. Azonban elképzelhető, hogy újra az utolsó pillanatokig kivár a hosszabbítással, ahogyan azt egy évvel ezelőtt szintén tette.
Teljesítménye alapján még bőven helye van a magyar élvonalban: hat góllal és négy gólpasszal a csapata második legeredményesebb játékosa.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.