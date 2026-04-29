Dzsudzsák Balázs félretette a focit, ütővel a kezében tűnt fel

Az NB I idei szezonjának meglepetéscsapata, a DVSC két fordulóval a bajnokság vége előtt továbbra is stabilan őrzi harmadik helyét a tabellán. Az előző fordulóban ráadásul az aranycsatába is beleszólt: pontot raboltak az ETO-tól, ezzel segítve címvédő Fradit. A remek szereplés fényében kijárt egy kis kikapcsolódás Dzsudzsák Balázséknak: a hétvégi, Paks elleni, a bronzérem sorsa szempontjából kulcsfontosságú találkozó előtt a játékosok rövid időre félretették a focit és egy csapatépítő programon vettek részt.

Dzsudzsák Balázs és a debreceni futballisták csapatépítő programon vettek részt / Fotó: dvsc.hu

Dzsudzsák Balázs ütőt is ragadott

Az egyesület lazítás gyanánt lábtengó és padel bajnoksággal készült a futballisták számára. Míg az előbbiben ismerős terep fogadta őket, addig a padel már új kihívást jelentett. Ennek ellenére a hangulat - a képek tanúsága szerint - végig felszabadult volt.

A csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs is élvezte a kötetlenebb napot. A válogatottsági rekorder több pillanatot megosztott az eseményről saját Instagram-oldalán, amelyeken padel közben látható.

A padel a teniszhez hasonló ütős sport, amely évről évre egyre népszerűbb.

Dzsudzsák Balázs kipróbálta a padelt Fotó: Instagram

Dzsudzsák Balázs marad vagy búcsúzik?

A rutinos támadó jövője továbbra is téma Debrecenben, a 40 éves futballistának a szezon végén lejár a szerződése. Azonban elképzelhető, hogy újra az utolsó pillanatokig kivár a hosszabbítással, ahogyan azt egy évvel ezelőtt szintén tette.

Teljesítménye alapján még bőven helye van a magyar élvonalban: hat góllal és négy gólpasszal a csapata második legeredményesebb játékosa.