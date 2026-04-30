Sebestyén Balázs: „Bármikor készen állok egy gégemetszésre”

Eddig kevesen tudták Sebestyén Balázsról, hogy szinte már PTSD (poszttraumás stressz) szinten retteg attól, hogy ő, vagy a közvetlen közelében valaki fulladásos helyzetbe kerül. A műsorvezető erről csütörtök reggel beszélt a Balázsékban, ahol egy igencsak morbid, ugyanakkor lélekemelő témát feszegettek épp. Dr. Dubóczki Zsolttal, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosával beszélgettek, aki néhány napja a nyílt utcán végzett el életmentő szívműtétet egy megkéselt férfin. A szakember aznap a légimentőknél teljesített szolgálatot, ami hatalmas szerencsét jelentett a sérültnek, hiszen a főorvos mindössze hét perc alatt elvégezte az életmentő beavatkozást.

Sebestyén Balázs: „Ezért alakulhatott ki bennem a fulladástól való rettegés”

Minden tiszteletünk a mentőhelikopter teljes személyzetének, de térjünk is vissza Sebestyén Balázshoz, aki a téma kapcsán elárulta, ő is képes lenne azonnali életmentő beavatkozásra, ha a szükség, vagy esetében a karma úgy hozná. A Rádió1 műsorvezetője ugyanis biztos benne, hogy élete során valamikor bevonz majd egy helyzetet, melyben gégemetszést kell végrehajtania valakin. „Az a helyzet, hogy gyerekkoromban elég sokszor majdnem megfulladtam. Ezért alakulhatott ki bennem a fulladástól való rettegés és az a gondolat, hogy egyszer valaki úgy kezd fuldokolni, hogy én ott vagyok mellette.”

„Nem is olyan régen, egy társaságban voltam egy orvossal, akit megkértem, hogy tanítson meg engem a gégemetszésre"

– kezdte a Rádió1 stúdiójában Sebestyén Balázs.

„Mióta ezt tudom, sokkal nyugodtabb vagyok”

A műsorvezető ezután kitért az esetre, amikor megtanulta a nem éppen hétköznapi életmentő stratégiát. „Mindössze tizenkét perc alatt egészen pontosan meg is mutatta, hogy hova kell szúrni a kést. A gégeporc alatt van egy pici lyuk és egy rés, ahol folytatódik tovább a giga. Na, oda kell szúrni a kést, majd szerezni kell egy tollat, vagy szívószálat és azt be kell dugni. Nagyon gyorsan, határozottan és erősen. Mióta ezt tudom, sokkal nyugodtabb vagyok.”

Erre a tudásra szükségem volt

– mondta a stúdióban Balázs, aki egyúttal fel is ajánlotta segítségét Rákóczi Ferinek arra az esetre, ha mondjuk motorozás közben a torkán akadna egy szőlőszem. Majd kitért arra, hogy mit is jelent számára pontosan a fulladástól való félelem. „Látom magam előtt, hogy egyszer lesz egy ilyen helyzetem. Egyébként a doki azt mondta nekem, hogy van az a pont, amikor már nem lehet ártani. Az a jel, ha a fuldokló már vörösödik. Akkor meg kell csinálni. Persze nincs nálam hozzá semmi, de majd kerítek valamit. Inkább megpróbálom, mint a biztos halál” – jelentett ki Sebestyén Balázs, aki egyúttal arra is ígéretet tett, hogy mostantól árgus szemekkel figyeli majd kollégáit, és azonnal ugrik, ha úgy érzi, eljött az ideje, hogy az elméleti tudását a gyakorlatba is átültesse.