Sebestyén Balázs: „Bármikor készen állok egy gégemetszésre”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 17:52
A Rádió1 műsorvezetője esetében megeshet, hogy a hangzatos cím mögött csak részigázság lapul, de ez itt most nem egy clickbait tartalom, hanem a szó szerinti igazság. Sebestyén Balázs gyermekkori traumáinak „köszönheti”, hogy a mai napig retteg a fulladástól, legyen szó önmagáról, vagy bárki másról a környezetében. Ez az oka annak, hogy felkészülten várja azt a bizonyos mumust.
Eddig kevesen tudták Sebestyén Balázsról, hogy szinte már PTSD (poszttraumás stressz) szinten retteg attól, hogy ő, vagy a közvetlen közelében valaki fulladásos helyzetbe kerül. A műsorvezető erről csütörtök reggel beszélt a Balázsékban, ahol egy igencsak morbid, ugyanakkor lélekemelő témát feszegettek épp. Dr. Dubóczki Zsolttal, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosával beszélgettek, aki néhány napja a nyílt utcán végzett el életmentő szívműtétet egy megkéselt férfin. A szakember aznap a légimentőknél teljesített szolgálatot, ami hatalmas szerencsét jelentett a sérültnek, hiszen a főorvos mindössze hét perc alatt elvégezte az életmentő beavatkozást.

Sebestyén Balázs műsorvezetőtársai biztonságban érezhetik magukat (Fotó: hot! magazin)

Minden tiszteletünk a mentőhelikopter teljes személyzetének, de térjünk is vissza Sebestyén Balázshoz, aki a téma kapcsán elárulta, ő is képes lenne azonnali életmentő beavatkozásra, ha a szükség, vagy esetében a karma úgy hozná. A Rádió1 műsorvezetője ugyanis biztos benne, hogy élete során valamikor bevonz majd egy helyzetet, melyben gégemetszést kell végrehajtania valakin. „Az a helyzet, hogy gyerekkoromban elég sokszor majdnem megfulladtam. Ezért alakulhatott ki bennem a fulladástól való rettegés és az a gondolat, hogy egyszer valaki úgy kezd fuldokolni, hogy én ott vagyok mellette.” 

Sebestyén Balázs gyermekkora óta fél a fulladástól (Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap)

A műsorvezető ezután kitért az esetre, amikor megtanulta a nem éppen hétköznapi életmentő stratégiát. „Mindössze tizenkét perc alatt egészen pontosan meg is mutatta, hogy hova kell szúrni a kést. A gégeporc alatt van egy pici lyuk és egy rés, ahol folytatódik tovább a giga. Na, oda kell szúrni a kést, majd szerezni kell egy tollat, vagy szívószálat és azt be kell dugni. Nagyon gyorsan, határozottan és erősen. Mióta ezt tudom, sokkal nyugodtabb vagyok.”

– mondta a stúdióban Balázs, aki egyúttal fel is ajánlotta segítségét Rákóczi Ferinek arra az esetre, ha mondjuk motorozás közben a torkán akadna egy szőlőszem. Majd kitért arra, hogy mit is jelent számára pontosan a fulladástól való félelem. „Látom magam előtt, hogy egyszer lesz egy ilyen helyzetem. Egyébként a doki azt mondta nekem, hogy van az a pont, amikor már nem lehet ártani. Az a jel, ha a fuldokló már vörösödik. Akkor meg kell csinálni. Persze nincs nálam hozzá semmi, de majd kerítek valamit. Inkább megpróbálom, mint a biztos halál” jelentett ki Sebestyén Balázs, aki egyúttal arra is ígéretet tett, hogy mostantól árgus szemekkel figyeli majd kollégáit, és azonnal ugrik, ha úgy érzi, eljött az ideje, hogy az elméleti tudását a gyakorlatba is átültesse.

 

