Szomorú évforduló: Már egy éve, hogy elhunyt Ferenc pápa

Szomorú évforduló van ma, ugyanis Ferenc pápa egy éve hunyt el, a Szentatya emléke pedig örökké mindannyiunk szívében él tovább.
A katolikusok szíve egy éve rendült meg, mikor a közkedvelt Ferenc pápa 88 évesen, 2025. április 21-én húsvét hétfőn elhunyt. A 266. pápa 2013 és 2025 között volt a katolikus egyház vezetője - számol be róla a baon.hu.
Ahogy a végakarata is szólt, a hét pápai bazilika egyikében, a Santa Maria Maggiore-bazilika bal oldali mellékhajójában temették el. XIII. Leó pápa 103-as temetése óta ő az első olyan pápa, akinek nem a Vatikán falain belül helyezték örök nyugalomra lelkét és földi maradványait.
Az egykori pápa halála után 17 nap telt el, mire megválasztották utódját, a mostani pápát, XIV. Leó-t, akiről testvére azt mondta, hogy ő lesz az egykori Ferenc pápa.
XIV. Leó pápa jelenleg Afrikában tartózkodik, vasárnap az angolai Kilambában celebrált misét százezer ember előtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.