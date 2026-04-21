Szomorú évforduló: Már egy éve, hogy elhunyt Ferenc pápa

Szomorú évforduló van ma, ugyanis Ferenc pápa egy éve hunyt el, a Szentatya emléke pedig örökké mindannyiunk szívében él tovább.

Fotó: BSIP via AFP / AFP

A katolikusok szíve egy éve rendült meg, mikor a közkedvelt Ferenc pápa 88 évesen, 2025. április 21-én húsvét hétfőn elhunyt. A 266. pápa 2013 és 2025 között volt a katolikus egyház vezetője - számol be róla a baon.hu.

Ahogy a végakarata is szólt, a hét pápai bazilika egyikében, a Santa Maria Maggiore-bazilika bal oldali mellékhajójában temették el. XIII. Leó pápa 103-as temetése óta ő az első olyan pápa, akinek nem a Vatikán falain belül helyezték örök nyugalomra lelkét és földi maradványait.

Az egykori pápa halála után 17 nap telt el, mire megválasztották utódját, a mostani pápát, XIV. Leó-t, akiről testvére azt mondta, hogy ő lesz az egykori Ferenc pápa.

XIV. Leó pápa jelenleg Afrikában tartózkodik, vasárnap az angolai Kilambában celebrált misét százezer ember előtt.