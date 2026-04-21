Magyar Péter a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását kérte

Azt kéri a jelenlegi kormánytól Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, hogy hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-ig – írja a Mandiner.
A politikus hétfői budapesti sajtótájékoztatóján közölte: azért kéri ezt, mert az újonnan megalakuló kormánynak szüksége van pár hétre a jogalkotási átállásra.
Legalább 160 olyan jogszabály kötődik a veszélyhelyzethez, amely csak a rendkívüli jogrend miatt működik, és a kormánynak módosítani kell ezeket a jogszabályokat, ehhez kell pár hét – magyarázta.
A háborús veszélyhelyzet május 13-án lejár.
A jelenlegi bejelentésével szemben azonban Magyar Péter korábban még arról beszélt, hogy amennyiben a Tisza Párt kormányra kerül, megszüntetik a háborús veszélyhelyzetet. A párt elnöke akkor úgy fogalmazott: „Ezt a Tisza nem támogatja, és el is fogjuk törölni.”
