"A lányunk 17 évesen meghalt, mert túl fiatalnak ítélték egy rákvizsgálathoz"

Egy 17 éves korában elhunyt lány szülei a törvény megváltoztatásáért kampányolnak gyermekük halálát követően. A skót Isla Sneddon 15 évesen fordult orvoshoz, miután csomót fedezett fel a mellében. A dokik megnyugtatták, hogy valószínűleg ártalmatlan, és mindössze a hormonális ingadozások következménye. A kora miatt a rákvizsgálatot nem tartották indokoltnak.

Isla Sneddont túl fiatalnak ítélték a rákvizsgálathoz Fotó: SWNS

Elmaradt a rákvizsgálat, fél éve maradt hátra a kamaszlánynak

17 évesen biopsziát javasoltak neki, de a beutalót a kora miatt leminősítették. Amikor Islánál végül mellrákot diagnosztizáltak, családját arról tájékoztatták, hogy már csak hat hónapja vagy maximum egy éve van hátra. Szülei, Mark és Michelle mindent megtettek lányuk gondozásáért betegsége alatt, mielőtt tavaly márciusban elhunyt. Mark és Michelle meg vannak győződve arról, hogy ha Isla tüneteit úgy kezelték volna, mint egy felnőttét, a kamasz rákja gyógyítható lett volna, és a lányuk még ma is élne.

Mark azt mondta:

Elhittük, amit mondtak nekünk. Úgy gondoljuk, ha Isla felnőttként jelentkezett volna ugyanazokkal a tünetekkel, sokkal többet tettek volna. Hosszabb diagnosztizálás folyt volna – nem azt mondták volna neki, hogy ez valami olyasmi, amit kinőhet. Sosem fogjuk megtudni, de úgy gondoljuk, ha akkor kiderült volna, talán nem jutott volna el idáig.

„Nem akarom, hogy egy másik apa vagy anya úgy érezze magát, mint mi. Üresek vagyunk, elveszettek – soha nem kívánnám ezt egy másik családnak. Ha ezt megértik, az megmenthet egy másik gyermeket attól, amin Isla keresztülment. Isla a legjobb lány volt, akit kívánhattál volna. Okos és pezsgő volt. Nagyon jó humorérzéke volt és gyönyörű. Az anyukájával imádtuk – csak azt akartuk, hogy a lehető legjobb élete legyen.”

2024 nyarán Isla súlyosan megbetegedett az akkor még diagnosztizálatlan rákja miatt, és azonnal a helyi, airdrie-i kórházba szállították. Ezt követően tíz hétig vizsgálták és kezelték különböző skót kórházakban.

„Isla és a feleségem Rómában voltak nyaralni, és a következő héten Isla rosszul lett, és kórházba került” – magyarázta Mark. „Soha nem gondoltuk volna, hogy rákról van szó – sem az enyémben, sem a feleségem családjában nem volt rákos megbetegedés. Ez volt az utolsó dolog, amire gondoltunk.”