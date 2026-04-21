Balogh Krisztofer kiborult a brutális üzenettől: „Annyira ostoba, buta emberek vagytok...”

A Megasztár korábbi versenyzője, Balogh Krisztofer eddig inkább a zenéjével és élő bejelentkezéseivel volt jelen a közösségi médiában, most azonban egészen más miatt került a figyelem középpontjába. Egy üzenet annyira felidegesítette, hogy nem tudta magában tartani, és egy hosszú videóban mondta el, mit gondol a szülőkről és a kritikákról.

Balogh Krisztofer a Megasztár óta fellendítette TikTok karrierjét, rengetegen követik az énekest

Balogh Krisztofer kiakadt

Balogh Krisztofer Megasztár versenyzőként lett országosan ismert, azóta rendszeresen feltűnik TikTokon. Elsősorban humoros, vicces videói miatt lett népszerű, illetve rendszeres TikTok élőzése miatt is rengetegen bekövették. A fiatal előadó szerint teljesen igazságtalanul támadták be, és nem értette, miért őt hibáztatják egy olyan helyzet miatt, ami szerinte egyértelműen a szülők felelőssége.

Tegnap este kaptam egy üzenetet, ami azóta is nagyon idegesít, és ezzel a témával kapcsolatban szeretnék tisztázni mindent. Tudniillik rólam, hogy nagyon sok kisgyerek szereti a videóimat és követnek évek óta. Viszont tegnap azt írta valaki, hogy van egy követőm, egy kislány, aki már olyan szinten követ, hogy csak rólam beszél. Szerintük ez már az egészségi állapotára nem hat ki jól, úgyhogy húzzam meg a határt

– kezdte Balogh Krisztofer énekes.

Balogh Krisztofer Tóth Gabi korábbi versenyzője volt, a Megasztár alatt és utána is rengeteget segített neki az énekesnő

Minden kisgyereket, aki bekövet, általában vissza szoktam jelölni. Ha írnak, megköszönöm. Ez az illető azt is írta, hogy több szülő megjegyezte, hogy a gyerekeire nem vagyok jó hatással. Annyira ostoba, buta emberek vagytok, hogy engem hibáztattok ezért. Semmilyen privát beszélgetés nem történt, ami rossz hatással lenne a gyerekekre. Kedves szülők, miért nem veszitek ki a gyerekeitek kezéből a telefont? A TikTok élőzéseim este kilenc óra után szoktam elkezdeni. Ha egy gyerek kezében ilyenkor telefon van, akkor csak gratulálok a szülőknek és üzenem, hogy ne nekem írogassanak

– fakadt ki. A szavai egyértelműen azt mutatják, hogy mélyen érintette a kritika, és nem tudta szó nélkül hagyni.