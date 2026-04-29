„Csak festés közben felejtem el, hogy haldoklom” – 41 évesen küzd a rákkal a kétgyermekes anya

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 05:30
A 41 éves édesanya élete legszebb karácsonyára készült, de az orvosi telefonhívás után minden összeomlott. A kétgyermekes anyuka most versenyt fut az idővel: miközben a mellrákkal küzd, a vászon előtt keres menedéket a halál elől.
Vannak pillanatok, amikor megáll az idő, és a világ összes fájdalma egyetlen mondatba sűrűsödik. Caley Ashpole számára ez a pillanat 2024 szentestéjén jött el. Miközben mások az ajándékokat csomagolták és a bejglit szeletelték, a 41 éves brit édesanya telefonja megcsörrent. Az orvosa volt az. A diagnózis: mellrák.

Caley számára az alkotás az egyetlen menekülőút, mióta mellrákot diagnosztizáltak nála
Fotó: George Rudy / Shutterstock 

Caley egy csomót talált a mellében, de álmában sem gondolta volna, hogy a szeretet ünnepe válik élete legsötétebb napjává. A diagnózis után Caley és férje, Brad úgy döntöttek, a gyerekek kedvéért eljátsszák a tökéletes karácsonyt. Mosolyogtak, fát díszítettek és nézték a 12 éves Ike és a 10 éves Moss örömét, miközben belül ordítani tudtak volna a fájdalomtól.

Néhány héttel később jött az újabb pofon: a betegség nem állt meg. A rák átterjedt a törzsére, a csípőjére, a gerincére és a koponyaalapjára is. A kezdeti stádiumból pillanatok alatt 4-es stádiumú, áttétes, gyógyíthatatlan betegség lett. Az orvosok kíméletlenek voltak: három-öt évet jósoltak neki.

Amikor először megmondták, hatalmas sokk volt. Még most sem érzem valóságosnak

– vallotta be az anyuka.

Ecsettel a halál ellen

Caley számára a festés lett az egyetlen kiút a mindennapi rettegésből. Amikor a kemoterápia és az immunterápia teljesen legyengíti, a színekhez menekül. Az alkotás olyat ad neki, amit az orvostudomány nem tud: békét.

Amikor festek, elfelejtem, hogy meghalok. Valójában nem is gondolok semmire

– mondta Caley, akinek a munkái még a brit Vogue-ba is bekerültek, megvalósítva ezzel egy gyerekkori álmát a legnehezebb időkben.

„Nem tudom, megöregszem-e a férjemmel”

A betegség mindent elvett tőle, amit korábban természetesnek hitt. A derékig érő haját leborotválta, mielőtt a kezelések tették volna meg helyette. De a legnagyobb fájdalmat mégis a jövő hiánya okozza. Caley felidézett egy pillanatot, amikor az utcán egy egymás kezét fogó idős házaspár mögött sétált.

Nem tudom, hogy megöregszem-e Braddel. Nekem ez a fajta jövő nem garantált

– csuklott el a hangja.

Mégis, a halálos ítélet furcsa tisztánlátást hozott az életébe. Megszűnt a várakozás, a halogatás. Caley ma már nem vár arra, hogy jobban legyen, vagy hogy készen álljon a dolgokra. Egyszerűen csak csinálja. Hisz abban, hogy az ő generációja lehet az utolsó, amelyik belehal ebbe a kórba, vagy az első, amelyiket már meggyógyítanak. Addig is marad a családja, a két fia és a festővászon – írja a brit Mirror.

Abbahagyod a várakozást. Csak éled az életed, és mész előre. Semmi sem fontosabb annál, mint hogy azt kapd meg az idődtől, amit igazán akarsz

– üzente mindenkinek a hős édesanya.

 

