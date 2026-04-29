Kibékült meseszép barátnőjével a Premier League magyar sztárja

Gyökeres Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 05:00
Az Arsenal magyar felmenőkkel rendelkező támadója kibékült a barátnőjével. Gyökeres és Ines Aguiar ismét egy párt alkot.

Gyökeres Viktor tavaly nyáron szakított színésznő-modell párjával, Ines Aguiarral, miután a portugál Sportingtól az Arsenalhoz igazolt. A 27 éves támadó döntését azzal indokolta, hogy nem kíván olyan kötődéseket fenntartani, amelyek Portugáliához kapcsolják, ám úgy tűnik, alig egy év elteltével a páros ismét egymásra talált. A közelmúltban egy lisszaboni étteremben közösen kapták őket lencsevégre – számolt be róla a Daily Mail.

Gyökeres Viktor barátnője, Ines Aguiar több népszerű portugál tévéműsorban is szerepelt Fotó: Alena Zakirova

A pár a szakításukat megelőzően két éven keresztül randizott, ám kezdetben nem verték nagy dobra a kapcsolatukat. Aguiar nemrégiben egy Arsenal-mérkőzésről posztolt fotót Instagram-oldalán, ami azonnal találgatásokat indított el a kibékülésükről. Portugál sajtóértesülések szerint a színésznő már londoni ingatlan után kutat, ami tovább erősíti a feltételezést, hogy ismét lángol köztük a szerelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
