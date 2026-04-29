Kibékült meseszép barátnőjével a Premier League magyar sztárja

Gyökeres Viktor tavaly nyáron szakított színésznő-modell párjával, Ines Aguiarral, miután a portugál Sportingtól az Arsenalhoz igazolt. A 27 éves támadó döntését azzal indokolta, hogy nem kíván olyan kötődéseket fenntartani, amelyek Portugáliához kapcsolják, ám úgy tűnik, alig egy év elteltével a páros ismét egymásra talált. A közelmúltban egy lisszaboni étteremben közösen kapták őket lencsevégre – számolt be róla a Daily Mail.

Gyökeres Viktor barátnője, Ines Aguiar több népszerű portugál tévéműsorban is szerepelt

A pár a szakításukat megelőzően két éven keresztül randizott, ám kezdetben nem verték nagy dobra a kapcsolatukat. Aguiar nemrégiben egy Arsenal-mérkőzésről posztolt fotót Instagram-oldalán, ami azonnal találgatásokat indított el a kibékülésükről. Portugál sajtóértesülések szerint a színésznő már londoni ingatlan után kutat, ami tovább erősíti a feltételezést, hogy ismét lángol köztük a szerelem.