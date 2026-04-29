Hat bányamunkás halt meg munka közben

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 06:12
lavinamunka
Az utat takarították, amikor rájuk zúdult egy lavina.
K. C.
A szerző cikkei

Hat bányamunkás halt meg az oroszországi Burjátföldön egy lavinában - közölték kedden a katasztrófavédelmi hatóságok.

A baleset a mujszkiji járásban található Irakinda bányánál történt, amikor kilenc munkás egy utat takarított. A lezúduló hótömeg 150 méter hosszan, 50 méter szélességben és mintegy 6 méter vastagon fedte be a baleset helyszínét. Három munkásnak sikerült önerőből megmenekülnie, hatot viszont maga alá temetett a hó. Miután minden áldozat holttestét megtalálták, a mentőalakulatok a kutatást befejezték.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
