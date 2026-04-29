„Már az angyalokkal pihen...” – Megszólalt a gázolás áldozatává vált influenszer gyászoló édesanyja

Április 19-én hajnalban az elegáns Inca nightclub előtt elszabadult a pokol: egy Mercedes vágódott a várakozók közé, letarolva mindent és mindenkit, aki az útjába került. A roncsok között ott feküdt az eszméletlen Klaudia Zakrzewska is, akit rajongók százezrei ismertek Klaudiaglam néven. A 30 éves influenszert válságos állapotban, kómában szállították kórházba, ám a szervezete szombaton feladta a harcot.

Klaudia Zakrzewska halála után gyilkossági ügyben nyomoznak

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Klaudia Zakrzewska az angyalok között pihen

Klaudia édesanyja, Kinga egy szívszorító üzenetben tudatta a világgal: imádott lánya nincs többé. Az asszony, aki eddig a gyógykezelésre gyűjtött, most kénytelen a temetés költségeire fordítani az adományokat.

Drága lányom szárnyakat kapott, és most már békében, az angyalok között pihen

– írta a gyászoló anya, akinek szavai könnyeket csaltak minden követő szemébe.

Kinga azonban nemcsak gyászol: igazságot akar.

Eltökéltem, hogy igazságot szolgáltatok a lányomnak. Az adományok egy részét jogi költségekre fordítjuk, hogy a legjobb ügyvédek harcoljanak érte és az emlékezetéért

– tette hozzá határozottan.

Sztárkultusz és gyilkossági vád

A tragédia sokkoló részlete, hogy a volánnál egy másik ismert személy, Gabrielle Carrington ült. Az X-Faktor 2013-as élő show-t is megjárt énekesnő a vád szerint nemcsak részeg volt – a megengedett alkoholmennyiség duplája volt benne –, hanem szándékosan hajtott a tömegbe egy vita után.

A rendőrség eredetileg gyilkossági kísérlet miatt indított eljárást, de Klaudia halála után a vád gyilkosságra módosult. A balesetben egy biztonsági őr is maradandó sérüléseket szenvedett. Carrington a bíróságon döbbenetesen viselkedett: ahelyett, hogy megbánást tanúsított volna, szív alakot formált a kezeivel a teremben.

Kérik a videók törlését

A hatóságok közben arra kérik a lakosságot, hogy ne terjesszék a gázolásról készült sokkoló videókat.

Arra kérjük az embereket, hogy Klaudia szerettei és a sérültek iránti tiszteletből ne osszák meg a grafikus felvételeket. Az ilyen anyagok terjesztése alááshatja a nyomozást és a későbbi bírósági eljárást is

– nyilatkozta Alison Foxwell főfelügyelő.