KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Már az angyalokkal pihen...” – Megszólalt a gázolás áldozatává vált influenszer gyászoló édesanyja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 06:00
A népszerű modell, Klaudia Zakrzewska életéért napokig küzdöttek az orvosok, miután egy részeg sofőr a tömegbe hajtott egy luxusklub előtt. A gázoló nem más, mint a tehetségkutató egykori döntőse, aki ellen már gyilkosság miatt nyomoznak. Most megszólalt a lány édesanyja.
Bors
A szerző cikkei

Április 19-én hajnalban az elegáns Inca nightclub előtt elszabadult a pokol: egy Mercedes vágódott a várakozók közé, letarolva mindent és mindenkit, aki az útjába került. A roncsok között ott feküdt az eszméletlen Klaudia Zakrzewska is, akit rajongók százezrei ismertek Klaudiaglam néven. A 30 éves influenszert válságos állapotban, kómában szállították kórházba, ám a szervezete szombaton feladta a harcot.

Klaudia Zakrzewska halála után gyilkossági ügyben nyomoznak
Klaudia Zakrzewska halála után gyilkossági ügyben nyomoznak
 Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Klaudia Zakrzewska az angyalok között pihen

Klaudia édesanyja, Kinga egy szívszorító üzenetben tudatta a világgal: imádott lánya nincs többé. Az asszony, aki eddig a gyógykezelésre gyűjtött, most kénytelen a temetés költségeire fordítani az adományokat.

Drága lányom szárnyakat kapott, és most már békében, az angyalok között pihen

– írta a gyászoló anya, akinek szavai könnyeket csaltak minden követő szemébe.

Kinga azonban nemcsak gyászol: igazságot akar.

Eltökéltem, hogy igazságot szolgáltatok a lányomnak. Az adományok egy részét jogi költségekre fordítjuk, hogy a legjobb ügyvédek harcoljanak érte és az emlékezetéért

– tette hozzá határozottan.

Sztárkultusz és gyilkossági vád

A tragédia sokkoló részlete, hogy a volánnál egy másik ismert személy, Gabrielle Carrington ült. Az X-Faktor 2013-as élő show-t is megjárt énekesnő a vád szerint nemcsak részeg volt – a megengedett alkoholmennyiség duplája volt benne –, hanem szándékosan hajtott a tömegbe egy vita után.

A rendőrség eredetileg gyilkossági kísérlet miatt indított eljárást, de Klaudia halála után a vád gyilkosságra módosult. A balesetben egy biztonsági őr is maradandó sérüléseket szenvedett. Carrington a bíróságon döbbenetesen viselkedett: ahelyett, hogy megbánást tanúsított volna, szív alakot formált a kezeivel a teremben.

Kérik a videók törlését

A hatóságok közben arra kérik a lakosságot, hogy ne terjesszék a gázolásról készült sokkoló videókat.

Arra kérjük az embereket, hogy Klaudia szerettei és a sérültek iránti tiszteletből ne osszák meg a grafikus felvételeket. Az ilyen anyagok terjesztése alááshatja a nyomozást és a későbbi bírósági eljárást is

– nyilatkozta Alison Foxwell főfelügyelő.

Az énekesnő legközelebb május 19-én áll a bíróság elé, ahol eldőlhet, hány évre vonják ki a forgalomból a gázoló hírességet. Klaudia követői pedig gyertyagyújtással és néma csenddel emlékeznek a lányra, akinek a mosolya örökre kialudt – írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu