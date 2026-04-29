Egyre nagyobb a különbség, brutálisat drágult az üzemanyag szerdára

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026.március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett árat. Ez még Orbán Viktor rendelkezése volt. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint maximum 595 Ft/liter, a gázolajat pedig maximum 615 Ft/liter áron tankolhatják. Íme az üzemanyagárak.
Egyre jobban kinyílik az olló. Folyamatosan drágulnak az üzemanyagok világpiaci árai. A Holtankoljak írta meg, hogy szerdán tovább emelkedik mind a benzin, mind a gázolaj piaci nagykereskedelmi ára. Előbbi bruttó 5 forinttal, utóbbi bruttó 9 forinttal.
2026.04.28-án a következő piaci átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
Védett árak:
Fontos tudni, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.
