Egyre nagyobb a különbség, brutálisat drágult az üzemanyag szerdára

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026.március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett árat. Ez még Orbán Viktor rendelkezése volt. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint maximum 595 Ft/liter, a gázolajat pedig maximum 615 Ft/liter áron tankolhatják. Íme az üzemanyagárak.

Egyre drágább az üzemanyag piaci ára

Egyre jobban kinyílik az olló. Folyamatosan drágulnak az üzemanyagok világpiaci árai. A Holtankoljak írta meg, hogy szerdán tovább emelkedik mind a benzin, mind a gázolaj piaci nagykereskedelmi ára. Előbbi bruttó 5 forinttal, utóbbi bruttó 9 forinttal.

2026.04.28-án a következő piaci átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 674 Ft/liter

Gázolaj: 705 Ft/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 Ft/liter

Gázolaj: 615 Ft/liter