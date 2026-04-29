Egyre nagyobb a különbség, brutálisat drágult az üzemanyag szerdára

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 06:51
Ha nem lenne az Orbán Viktor által bevezetett védett ár, sokan nem ülnének autóba.
K. C.
A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026.március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett árat. Ez még Orbán Viktor rendelkezése volt. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint maximum 595 Ft/liter, a gázolajat pedig maximum 615 Ft/liter áron tankolhatják. Íme az üzemanyagárak.

Egyre drágább az üzemanyag piaci ára
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egyre jobban kinyílik az olló. Folyamatosan drágulnak az üzemanyagok világpiaci árai. A Holtankoljak írta meg, hogy szerdán tovább emelkedik mind a benzin, mind a gázolaj piaci nagykereskedelmi ára. Előbbi bruttó 5 forinttal, utóbbi bruttó 9 forinttal.

2026.04.28-án a következő piaci átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 674 Ft/liter
  • Gázolaj: 705 Ft/liter

Védett árak: 

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • Gázolaj: 615 Ft/liter

Fontos tudni, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
