Hajnalban felcsaptak a lángok Dunakeszin, itt vannak a részletek

Egy kétszáz négyzetméteres lakóház közelében száz-százötven négyzetméteren felhalmozott farakás gyulladt meg Dunakeszin, a Vadász közben. A tűz a szigetelésen felterjedt a ház zsindelyfedésű tetőszerkezetére mintegy negyven négyzetméteren. A helyszínre kiérkezett fővárosi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat, megbontják a ház tetejét - írja a Katasztrófavédelem.