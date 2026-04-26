„Földbegyökerezett a lába” – exkluzív: megszólalt a darnózseli hentes fia a perújításról

A magyar igazságszolgáltatás egyik legvitatottabb és legborzalmasabbnak kikiáltott ügye most újabb fejezethez érkezett: a darnózseli hentes ügyében elrendelték a perújítást.

Barnabás a darnózseli hentes fia töretlenül hisz apja ártatlanságában Fotó: beküldve

A darnózseli hentes fia: "Ki kell, hogy derüljön végre az igazság."

Nagy János, akit felesége megölésével és feldarabolásával vádoltak meg, jelenleg is tölti jogerős büntetését, ám a legfrissebb döntés értelmében a szakértők újra górcső alá veszik a bizonyítékokat. A hír bombaként robbant a családban, akik a kezdetektől fogva kitartanak az apa ártatlansága mellett.

Nagy János évek óta tagadja, hogy megölte volt feleségét Fotó: Bors

„Földbegyökerezett a lába” – így tudta meg a hírt Nagy János

Sikerült utolérnünk Nagy János fiát, Barnabást, aki a legszorosabb kapcsolatot tartja édesapjával. A fiatalember elmondta, hogy az apa első kézből, a börtönben értesült a pozitív döntésről.

Hát én apától tudtam meg. Teamsen tartjuk a kapcsolatot, és ott mesélte, hogy elfogadták ezt a perújítást

– mesélte Barnabás, aki azt is hozzátette, hogy bár óvatos az öröme, a meglepetés ereje hatalmas volt.

Én azért próbálom nem beleélni magamat nagyon, és hát kellemesen meglepődtem, hogy ezt elrendelték.

A fiú elmondása szerint apja hangján azonnal hallatszott a megrendülés és a megkönnyebbülés is. A hosszú évek küzdelme és a sorozatos elutasítások után a férfi szinte sokkot kapott a hírtől.

Először azt mondta, hogy így földbe gyökerezett a lába szinte, hogy úristen, hogy végre valami pozitív történt velünk, és először szerintem ő sem akarta elhinni, hogy ez tényleg elindult. Mert ennyi pofára esés után ez tényleg nagy változás.

Műanyag csontvázak és edzés: a mindennapok a rácsok mögött

Sokan kíváncsiak voltak rá, hogyan bírja a bezártságot az egykori hentes. Barnabás elárulta, hogy édesapja nem adja fel, és tudatosan próbálja lekötni az energiáit, hogy ne őrüljön bele a bizonytalanságba. Nagy János nem akarja, hogy gyermekei a rácsok mögött, üvegfalon keresztül lássák, ezért marad a videós kapcsolattartás.

Bent van munkája, így azért gyorsabban telik a nap, hogy elfoglalja magát. Amellett edz. Igazából azt mondta, hogy ennek az a technikája, hogy mindig próbálja valamivel elfoglalni magát, hogy addig se az ügyön pörögjön az agya

– avatott be minket a fiú.