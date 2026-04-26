„Földbegyökerezett a lába” – exkluzív: megszólalt a darnózseli hentes fia a perújításról

A magyar igazságszolgáltatás egyik legvitatottabb és legborzalmasabbnak kikiáltott ügye most újabb fejezethez érkezett: a darnózseli hentes ügyében elrendelték a perújítást.
Nagy János, akit felesége megölésével és feldarabolásával vádoltak meg, jelenleg is tölti jogerős büntetését, ám a legfrissebb döntés értelmében a szakértők újra górcső alá veszik a bizonyítékokat. A hír bombaként robbant a családban, akik a kezdetektől fogva kitartanak az apa ártatlansága mellett.
Sikerült utolérnünk Nagy János fiát, Barnabást, aki a legszorosabb kapcsolatot tartja édesapjával. A fiatalember elmondta, hogy az apa első kézből, a börtönben értesült a pozitív döntésről.
Hát én apától tudtam meg. Teamsen tartjuk a kapcsolatot, és ott mesélte, hogy elfogadták ezt a perújítást
– mesélte Barnabás, aki azt is hozzátette, hogy bár óvatos az öröme, a meglepetés ereje hatalmas volt.
Én azért próbálom nem beleélni magamat nagyon, és hát kellemesen meglepődtem, hogy ezt elrendelték.
A fiú elmondása szerint apja hangján azonnal hallatszott a megrendülés és a megkönnyebbülés is. A hosszú évek küzdelme és a sorozatos elutasítások után a férfi szinte sokkot kapott a hírtől.
Először azt mondta, hogy így földbe gyökerezett a lába szinte, hogy úristen, hogy végre valami pozitív történt velünk, és először szerintem ő sem akarta elhinni, hogy ez tényleg elindult. Mert ennyi pofára esés után ez tényleg nagy változás.
Sokan kíváncsiak voltak rá, hogyan bírja a bezártságot az egykori hentes. Barnabás elárulta, hogy édesapja nem adja fel, és tudatosan próbálja lekötni az energiáit, hogy ne őrüljön bele a bizonytalanságba. Nagy János nem akarja, hogy gyermekei a rácsok mögött, üvegfalon keresztül lássák, ezért marad a videós kapcsolattartás.
Bent van munkája, így azért gyorsabban telik a nap, hogy elfoglalja magát. Amellett edz. Igazából azt mondta, hogy ennek az a technikája, hogy mindig próbálja valamivel elfoglalni magát, hogy addig se az ügyön pörögjön az agya
– avatott be minket a fiú.
Arra a kérdésre, hogy pontosan mit dolgozik az elítélt férfi, különös válasz érkezett.
Ha jól tudom, akkor ilyen műanyag csontvázakat szerelnek össze. Gondolom ilyen iskoláknak, vagy laboratóriumoknak, de igen, ilyen emberi csontvázakat raknak össze.
A perújítási eljárás most kritikus szakaszba lép. A szakértők két hónapot kaptak a felülvizsgálatra, ami még néhányszor meghosszabbítható, de a család számára ez már több, mint egy puszta jogi procedúra. Barnabás és testvére számára ez az esély jelenti a fényt az alagút végén.
Annyira megkönnyebbültünk, mert tényleg, hogyha ezt elutasítják, akkor nagyon nincs más. Ez egy utolsó szalmaszál. Utolsó reménycsillag volt ez az egész
– zárta az interjút Barnabás.
A család most feszülten várja a szakértői véleményeket, szívükben pedig újra fellángolt a remény, hogy végre bebizonyosodik az apa ártatlansága, és Nagy János egyszer újra szabad emberként térhet haza hozzájuk.
