Elképesztő fordulat: szabadulhat a darnózseli hentes – új eljárásban vizsgálják a maradványokat

Hatalmas fordulatot vett Magyarország egyik legborzalmasabb bűnügye: a darnózseli hentes néven elhíresült Nagy János ügyében, a Győri Ítélőtábla hivatalosan is elrendelte a perújítási nyomozást. Az exkluzív dokumentumok szerint a bíróság helyt adott a védelem indítványának, és két hónapot biztosított a rendőrségnek, hogy a legmodernebb technológiával vizsgálják meg újra azokat a biológiai nyomokat, amelyeket eddig csak "szemrevételezéssel" elemeztek.

Nagy János, a darnózseli hentesként elhíresült apa, végig tagadta, hogy megölte és ledarálta a feleségét. Volt bíró, aki hitt az ártatlanságában. Végül a Kúria mégis elítélte

Titokzatos szívmaradvány a darnózseli hentes ügyében

Az ügy középpontjában azok a parányi szövetdarabok állnak, amelyeket évekkel ezelőtt találtak meg a réten. Dr. Jován László, a darnózseli hentes védője a lapunknak adott exkluzív interjúban rávilágított a korábbi eljárás hiányosságaira. Az ügyvéd szerint, a technológia fejlődése most olyan kapukat nyithat meg, amelyek eddig zárva voltak.

dr. Jován László ügyvéd és védence Nagy János, az egyik tárgyaláson

Perújítási nyomozást rendelt el az ítélőtábla arra hivatkozva, hogy a maradványokat nem vizsgálták meg azokkal a módszerekkel, amiket én felajánlottam. Most újfajta orvosi technika van, ami alapján - ha azok emberi maradványok -, sokkal több mindent meg lehet állapítani, mint korábban, az alapeljárásban. Akkor egyébként csak szemrevételezték

– nyilatkozta Dr. Jován László. Az ügyvéd döbbenetes részleteket árult el a korábbi szakértői munkáról is. Kiderült, hogy a maradványok között találtak egy szívizom darabot, amelynek elemzése sorsfordító lehet.

32 ilyen maradvány van és háromról mondták azt, hogy emberi eredetű. A többi állati, ezt megállapították. És azt is megállapították, hogy van egy szívdarab, emberi szívnek egy darabja, amiről azt állapította meg a patológus – még egyszer mondom, szemrevételezéssel, mert más vizsgálat nem folyt –, hogy ez emberi maradvány. De azt is elmondta, hogy ha ennyi hiányzik egy emberből, attól nyugodtan élhet.

A perdöntő festési eljárás: Megállt a szíve?

A védelem stratégiája egyértelmű: ha bizonyítani tudják, hogy az áldozat halálát nem erőszak, hanem egy hirtelen fellépő egészségügyi katasztrófa okozta, az alapjaiban dönti romba az előre kitervelt emberölés vádját. Az ügyvéd két neves szakértőt kért fel, akik speciális eljárással keresik az igazságot.

Felkértem két szakértőt, akik meg tudják vizsgálni egy festési eljárással, hogy idegenkezűség történt, vagy természetes halál. Ha a szakértő azt állapítja meg a maradványokból, hogy természetes úton – csak egy példát mondok – hirtelen halál is bekövetkezhetett, mert ebben a szívmaradványban van egy abnormális elváltozás, egy szívizom-megvastagodás, amit ki tudtak mutatni, az tipikusan annak a tünete, hogy megállt az embernek a szíve.

Két hónapja maradt a rendőrségnek

A Győri Ítélőtábla végzése szerint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak 60 napja van a nyomozás lefolytatására. Külön érdekesség, hogy a törvény értelmében az eljárásból ki kell zárni minden olyan nyomozót, aki korábban az alapügyben dolgozott, így teljesen "friss szemek" vizsgálják majd az aktákat.