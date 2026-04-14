Olcsó fogat akart, de az életével fizetett: Sokkoló tragédiába torkollott a törökországi luxuskezelés!

A 48 éves Pawel Bukowski története intő jel mindenki számára, aki a spórolás reményében vág bele külföldi plasztikai vagy fogászati beavatkozásokba. A háromgyermekes apa évek óta küzdött fogágybetegséggel, így kapóra jött neki egy magánklinika ajánlata Törökországban. A terv egyszerű volt: kihúzzák a beteg fogait, és implantátumokkal pótolják őket – töredékáron.

A tragédia előzménye egy félresikerült külföldi fogászati beavatkozás volt, amely után a férfi teljesen összeomlott

Rémálom a műtőasztalon

A beavatkozás azonban katasztrofálisan sült el. Ahelyett, hogy ideiglenes pótlással bocsátották volna útjára, a klinika váratlanul közölte: nem tudják folytatni az eljárást.

Minden fogát kihúzták, majd közölték, hogy nem tudnak továbbhaladni. Fogak nélkül küldték haza, és azt mondták, térjen vissza fél év múlva

– emlékezett vissza a gyászoló feleség, Daria a bíróság előtt.

Pawel teljesen összetört. A mindig ápolt, büszke férfi képtelen volt feldolgozni a látványt, ami a tükörben fogadta. Nem tudott rendesen enni, és a szégyen miatt az alkoholba menekült.

A fogászati beavatkozás után elveszített minden reményt

A depresszió gyorsan elhatalmasodott rajta. Bár a családja – felesége és lányai – minden erejükkel próbálták tartani benne a lelket, Pawel kicsúszott a kezeik közül. Tavaly áprilisban a mentők szállították kórházba, miután öngyilkossági gondolatok gyötörték. Bár a szakemberek megállapították, hogy súlyos válságban van, mégsem tartották bent a pszichiátrián.

Néhány nappal később egy pszichiáternek kellett volna meglátogatnia otthonában, de a személyzet betegsége miatt a szakember három órát késett. Mire a segítség megérkezett, már késő volt: a férfit holtan találták Watton-i otthonában.

Cserbenhagyva a bajban

Az özvegy szerint a rendszer több ponton is elbukott. Úgy érzi, férje segélykiáltásait mindenki figyelmen kívül hagyta.

Pawel talán csak egy ügy az akták között másoknak. Nekünk ő volt a világunk. Mélyen szerettük, és most a legrosszabb rémálmunkat kell átélnünk. Pawelt cserbenhagyták a legkritikusabb pillanatokban. Remélem, ez soha nem ismétlődik meg, és más családok megtarthatják az apjukat, férjüket

– mondta megtörten az asszony.