A Bors is felköszöntötte: így ünnepelte 109. születésnapját mindenki kedvenc Gizi nénije

Mindenki szívébe belopta magát az ország egyik legidősebb embere, a mindig mosolygós Nemecz Gizella, vagy ahogy sokan ismerik, Gizi néni. Tavaly a születésnapja előtt kétoldali tüdőgyulladással került kórházba és rengetegen aggódtak érte. Idén, azonban mindenki örömére kicsattanó egészségben ünnepelhette a 109. születésnapját.

Felköszöntöttük a 109 éves Gizi nénit Fotó: Bors

Megleptük a 109 éves Gizi nénit a születésnapján

A Bors tortával és virágcsokorral köszöntötte Nemecz Gizellát. Nagy örömmel fogadta stábunkat a III. kerületi otthonában.

Most már sokkal jobban vagyok, mint tavaly ilyenkor

– újságolta Gizi néni, miközben széles mosollyal ajtót nyitott nekünk. Az asztalhoz ülve folytatta a jó hírek áradatát: „Rengeteget olvasok, amellett a napi eseményeket követem, tévét nézek rendszeresen. Most már a látásom is megjavult, mert a betegségem miatt a szememmel is voltak problémáim, mert nem láttam tökéletesen.”

Gizi néni hímzett és gobelin varrási technikával készített gyönyörű képeket, azonban a kórházban kapott infúziót nehezen viselte és a bal kezén lévő ujjait még nem tudja igazán mozgatni; de ennek ellenére tele van pozitivitással és a jó dolgokra koncentrál.

Gizi néni megmutatta az első bálozós fotóját Fotó: Bors

Gizi néni hangsúlyozta a családi szeretet fontosságát

Meghatódva fogadta a kedvenc csokitortáját és a virágcsokrot, nagyon hálás mindenkinek, aki gondol rá. Nevetgélve fújta el a gyertyákat a tortán és természetesen közben kívánt egyet, de nem árulta el, hogy mit, hiszen, akkor nem válik valóra. Majd mindenkinek vágott egy szeletet és jóízűen nekilátott a sajátjának is. A torta után elővette a régi családi albumokat és meghatódva idézte fel az első bálozó emlékeit, az esküvőjét és az édesanyja emlékét. Gizi néni számára nagyon fontos a család; mindenben segíti a kisebbik fia Árpád, és a menye, Edit. A legnehezebb pillanatokban is összetartóak. Gizi néni szerint a hosszú élet egyik elengedhetetlen összetevője a családi szeretet.

A hosszú élet titka az erős hit, az összetartás, a család, hogy a családban semmi zűr ne legyen. Az egymás iránti megbecsülés. Nagyon kell alkalmazkodni és meg kell szokni a különböző emberek természetét, mert hogyha azzal tisztában vagyunk, akkor nincsenek veszekedések, akkor mindig csak az öröm, a boldogság, a megértés van

– mondta bölcsen a 109 éves asszony.