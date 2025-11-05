Elutazott a 108 éves Gizi néni – így van most

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 09:30
Új híreket kaptunk az óbudai asszonyról. Gizi néni 108 évesen is tele van energiával.
Jó híreket kaptunk a 108 éves Gizi néniről. Fél éve szinte az egész ország érte aggódott, mert kétoldali tüdőgyulladással kórházba került, nem lehetett tudni, hogy túléli-e, de a szépkorú asszony az orvosokat is meglepte. Gizi néni szépen felépült és olyan jól van, hogy nemrég elutazott.

Gizi néni
Gizi néni 108 évesen is jól tartja magát Fotó: Bors

„Gizi néni nagyon jól van”

Gizi néni Budapesten, a III. kerületben él a fiával, Árpáddal és a fia feleségével, Edittel. A korához képest nagyon jól tartja magát, nem okoz gondot számára az időváltozás sem. A napokban elutazott Tiszakécskére egy rokonához és egész januárig ott lesz; meglepően jól viselte a közel két órás autóutat. Sokat pihen majd és - habár még a bal kezét nehezen tudja mozgatni a kórházi infúzió miatt - próbál hímezni is.

Gizi néni nagyon jól van, most elutazott. Kocsival vitte el az egyik unokatestvére a keresztanyámékhoz 

– mesélte lapunknak Gizi néni fia, Árpád, aki a feleségével Marokkóba utazik kikapcsolódni, amíg Gizi néni távol van.

Gizi néni a fiával és a menyével Fotó: Bors

„A Jóisten mindig velünk van”

Gizi néni hálás minden apró dologért és a nehézségei ellenére igyekszik pozitív maradni. Minden embernek csupa jót kíván.

„Az erős hit, a szeretet, a megbecsülés és a család a legfontosabb” – mondta mosolyogva, majd hozzátette: „Azt üzenem az embereknek, hogy ne essenek kétségbe, higgyenek és bízzanak. A Jóisten mindig velünk van és megsegít bennünket.”

Gizi néni hírességgé vált

Az ország egyik legidősebb embereként a 108 éves Nemecz Gizella, azaz Gizi néni, pillanatok alatt híressé vált. Mindez nem pusztán kora miatt történt, hanem azok miatt az elképesztő dolgok miatt, amiken keresztül kellett mennie.

„Átvészeltem a második világháborút, senkinek nem kívánom azt, amit én Budapesten átéltem”– mondta korábban a Borsnak Gizi néni, aki akkor az édesanyja és a keresztanyja életét is megmentette egy bombatámadás során. Családja ráadásul már az 1700-as évektől Magyarországon él, így olyan események résztvevői voltak, mint az 1848-as forradalom és szabadságharc, az első és a második világháború, valamint az 1956-os forradalom.

 

 

