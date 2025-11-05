Elutazott a 108 éves Gizi néni – így van most

Jó híreket kaptunk a 108 éves Gizi néniről. Fél éve szinte az egész ország érte aggódott, mert kétoldali tüdőgyulladással kórházba került, nem lehetett tudni, hogy túléli-e, de a szépkorú asszony az orvosokat is meglepte. Gizi néni szépen felépült és olyan jól van, hogy nemrég elutazott.
Gizi néni Budapesten, a III. kerületben él a fiával, Árpáddal és a fia feleségével, Edittel. A korához képest nagyon jól tartja magát, nem okoz gondot számára az időváltozás sem. A napokban elutazott Tiszakécskére egy rokonához és egész januárig ott lesz; meglepően jól viselte a közel két órás autóutat. Sokat pihen majd és - habár még a bal kezét nehezen tudja mozgatni a kórházi infúzió miatt - próbál hímezni is.
Gizi néni nagyon jól van, most elutazott. Kocsival vitte el az egyik unokatestvére a keresztanyámékhoz
– mesélte lapunknak Gizi néni fia, Árpád, aki a feleségével Marokkóba utazik kikapcsolódni, amíg Gizi néni távol van.
Gizi néni hálás minden apró dologért és a nehézségei ellenére igyekszik pozitív maradni. Minden embernek csupa jót kíván.
„Az erős hit, a szeretet, a megbecsülés és a család a legfontosabb” – mondta mosolyogva, majd hozzátette: „Azt üzenem az embereknek, hogy ne essenek kétségbe, higgyenek és bízzanak. A Jóisten mindig velünk van és megsegít bennünket.”
Az ország egyik legidősebb embereként a 108 éves Nemecz Gizella, azaz Gizi néni, pillanatok alatt híressé vált. Mindez nem pusztán kora miatt történt, hanem azok miatt az elképesztő dolgok miatt, amiken keresztül kellett mennie.
„Átvészeltem a második világháborút, senkinek nem kívánom azt, amit én Budapesten átéltem”– mondta korábban a Borsnak Gizi néni, aki akkor az édesanyja és a keresztanyja életét is megmentette egy bombatámadás során. Családja ráadásul már az 1700-as évektől Magyarországon él, így olyan események résztvevői voltak, mint az 1848-as forradalom és szabadságharc, az első és a második világháború, valamint az 1956-os forradalom.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.