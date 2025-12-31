SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szem nem marad szárazon: mutatjuk az év legszívszorítóbb történeteit

sorsok
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 17:15
összefogássegítség
A 2025-ös év megható történeteiből hoztunk összeállítást, melyek bebizonyították, hogy az együttérzés valódi sorsokat képes megváltoztatni. Az összefogás erejének hála idén is sok embernek segíthettünk.
2025-ben is számtalan olyan emberi sorssal találkoztunk, amelyek egyszerre szorították össze a szíveket és adtak reményt. Beteg gyermekek küzdelmei, nehéz sorsú felnőttek mindennapi harcai és váratlan összefogások mutatták meg, hogy a legkilátástalanabb helyzetekben is van esély a változásra. Idén is aktív részesei voltunk ezeknek a történeteknek: figyelmet, nyilvánosságot és reményt adtunk ott, ahol szükség volt rá. A 2025-ös év megható történeteiből hoztunk néhányat, melyek bebizonyították, hogy az együttérzés valódi sorsokat képes megváltoztatni.

összefogás
Hála a nagy összefogásnak Pasztörek József, a lábnélküli kertész lakókocsit kapott Fotó: beküldött

A nagy összefogásnak hála otthont kapott a láb nélküli kertész 

Pasztörek József nehéz sorsot kapott az élettől, folyamatos megpróbáltatásokkal kell megküzdenie. Az érdi kertésznek két szerencsétlen véletlen miatt mind a két lábát amputálták. Hat évvel ezelőtt veszítette el a bal lábát, mert rádőlt egy diófa, miközben az egyik barátjának segített a kertben, a jobb lábát pedig három évvel ezelőtt kellett amputálni, mert húsevő baktérium támadta meg, amit szintén kerti munka során szedhetett össze. Nemrégiben családi okok miatt ki kellett költöznie az otthonából. A cikkeink nyomán sok segítséget kapott és egy lakókocsit is felajánlottak neki, amiben márciusig élhet, utána megvásárolhajta. Az érdi postás megengedte neki, hogy a tárnoki telkére letegye a lakókocsit. 

16 év után ölelhette át a testvéreit Dániel

Régen nem látott, elveszett testvéreit ölelhette magához Bogdán Dániel László, aki hosszas keresgélés után végre rátalált a húgára, Barbarára, és az öccsére, Gusztávra. A három testvér egy nagykanizsai gyermekotthon lakója volt. Az egyik nap egy olasz házaspárral találkoztak, ami örökre megváltoztatta az életüket, ugyanis örökbe fogadták Dániel húgát és öccsét. Különválasztották őket egymástól, és 16 év éven át nem találkozhattak. Dani minden követ megmozgatott, hogy információt szerezzen a testvéreiről, de mindenhol falakba ütközött. A cikkeink is segítették a keresést, végül egy családfakutató hozta meg az áttörést. A húga felismerte magát a gyermekkori képen, amit az olasz családfakutató is megosztott a Facebookon. A testvérek az édesanyjuk otthonában találkoztak. Nem beszélik egymást nyelvét, mégis jól megértették egymást.

16 év után újra találkozhattak a testvérek  Fotó: beküldött

Az üvegcsontú Lívia videóüzenetet kapott a kedvenc együttesétől, a Valmartól 

A 11 éves Lívia ritka genetikai betegséggel küzd. Az üvegcsontú kislány csontjai könnyen törnek, jelenleg nem tud önállóan járni és műtét vár rá. A Hajdú-Bihar vármegyében, Egyeken élő család szinte egyszerre kapott két sokkoló diagnózist. Lívia másfél éves volt, amikor a genetikai vizsgálat megállapította a ritka betegséget: I-es típusú Osteogenesis Imperfecta, köznyelvben üvegcsontúság. Pár hónappal később a kislány apukájánál is diagnosztizálták ugyanezt a betegséget. Lívia a nehézségei ellenére életvidám lány, imádja a zenét és a divat, valamint a lakberendezés is érdekli. Kedvenc együttese a Valmar, akiktől a cikkünk után videóüzenetet kapott. Lívia könnyekig hatódott. 

Lívia könnyekig hatódott a Valmar videóüzenetétől Fotó: beküldött

Tortát vittünk Gizi néni 108. születésnapjára 

A cikkeink nyomán hírességgé vált Nemecz Gizella, akit mindenki csak Gizi néninek hív. Egy ország imádja és sokan aggódtak érte, ami boldogsággal tölti el Gizi nénit. Áprilisban kétoldali tüdőgyulladással került kórházba, az orvosokat is meglepte, hogy milyen gyorsan felépült és hazamehetett. Olvasóink folyamatosan érdeklődtek a hogylétéről. A születésnapját már a III. kerületi otthonában tölthette a családjával. Az ünnep alkalmából a Bors is meglátogatta Gizi nénit. Tortát is vittünk neki, amit olvasónk, a cukrász, Liza ajánlott fel. Nagy sikere volt a kedvenc csokitortájának, meghatódott a meglepetéstől.

 

 

