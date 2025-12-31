Szem nem marad szárazon: mutatjuk az év legszívszorítóbb történeteit

2025-ben is számtalan olyan emberi sorssal találkoztunk, amelyek egyszerre szorították össze a szíveket és adtak reményt. Beteg gyermekek küzdelmei, nehéz sorsú felnőttek mindennapi harcai és váratlan összefogások mutatták meg, hogy a legkilátástalanabb helyzetekben is van esély a változásra. Idén is aktív részesei voltunk ezeknek a történeteknek: figyelmet, nyilvánosságot és reményt adtunk ott, ahol szükség volt rá. A 2025-ös év megható történeteiből hoztunk néhányat, melyek bebizonyították, hogy az együttérzés valódi sorsokat képes megváltoztatni.

Hála a nagy összefogásnak Pasztörek József, a lábnélküli kertész lakókocsit kapott Fotó: beküldött

A nagy összefogásnak hála otthont kapott a láb nélküli kertész

Pasztörek József nehéz sorsot kapott az élettől, folyamatos megpróbáltatásokkal kell megküzdenie. Az érdi kertésznek két szerencsétlen véletlen miatt mind a két lábát amputálták. Hat évvel ezelőtt veszítette el a bal lábát, mert rádőlt egy diófa, miközben az egyik barátjának segített a kertben, a jobb lábát pedig három évvel ezelőtt kellett amputálni, mert húsevő baktérium támadta meg, amit szintén kerti munka során szedhetett össze. Nemrégiben családi okok miatt ki kellett költöznie az otthonából. A cikkeink nyomán sok segítséget kapott és egy lakókocsit is felajánlottak neki, amiben márciusig élhet, utána megvásárolhajta. Az érdi postás megengedte neki, hogy a tárnoki telkére letegye a lakókocsit.

16 év után ölelhette át a testvéreit Dániel

Régen nem látott, elveszett testvéreit ölelhette magához Bogdán Dániel László, aki hosszas keresgélés után végre rátalált a húgára, Barbarára, és az öccsére, Gusztávra. A három testvér egy nagykanizsai gyermekotthon lakója volt. Az egyik nap egy olasz házaspárral találkoztak, ami örökre megváltoztatta az életüket, ugyanis örökbe fogadták Dániel húgát és öccsét. Különválasztották őket egymástól, és 16 év éven át nem találkozhattak. Dani minden követ megmozgatott, hogy információt szerezzen a testvéreiről, de mindenhol falakba ütközött. A cikkeink is segítették a keresést, végül egy családfakutató hozta meg az áttörést. A húga felismerte magát a gyermekkori képen, amit az olasz családfakutató is megosztott a Facebookon. A testvérek az édesanyjuk otthonában találkoztak. Nem beszélik egymást nyelvét, mégis jól megértették egymást.