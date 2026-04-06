Két gyermekük is ritka genetikai betegséggel él: egy milliárd forint sem lenne elég, hogy egyáltalán legyen remény

Egy amerikai család élete teljesen megváltozott, miután kiderült, hogy mindkét gyermekük a ritka Sanfilippo-szindróma nevű genetikai betegségben szenved. Az állapot az Egyesült Államokban mindössze körülbelül 30 gyermeket érint.

Genetikai betegség kísérti a családot

A kilencéves Poppy és a kétéves Oliver egyaránt érintettek, utóbbi ráadásul a legfiatalabb ismert beteg az országban. Szüleik, Kyle és Megan Kempf szerint mindkét gyermekük vidám és szeretetteljes – még a betegség árnyékában is.

A család hat éven keresztül járt orvostól orvosig, mire választ kaptak. Az első jelek Poppynál hároméves korában jelentkeztek, amikor fejlődése időnként visszaesett.

Volt, hogy megtanult valamit, aztán elfelejtette, majd újra kellett tanulnia. Ez nem tipikus a gyerekeknél

– mondta az édesanya.

Ritka genetikai betegséget találtak

Végül egy egyszerű genetikai vizsgálat hozta meg a választ: Poppynál kimutatták a betegséget, nem sokkal azután, hogy autizmust is diagnosztizáltak nála. Mivel genetikai eredetű kórról van szó, a szülők Oliver kivizsgálását is szükségesnek tartották – és sajnos nála is beigazolódott a betegség.

A Sanfilippo-szindróma súlyosan érinti a gyermekek fejlődését: fokozatosan elveszítik a beszéd-, mozgás- és étkezési képességeiket. A várható élettartam általában nem haladja meg a tinédzserkort.

A legtöbb érintett 15 éves kor előtt meghal, és sokan már 10–11 évesen sem tudnak járni vagy beszélni

– mondta az édesapa.

A betegség csak akkor alakul ki, ha mindkét szülő hordozza a hibás gént – ilyenkor 25% az esély arra, hogy a gyermek érintett lesz. A Kempf családban korábban nem fordult elő hasonló eset.

Verseny az idővel

A szülők szerint az állapot romlása egyre látványosabb, és az idő ellenük dolgozik.

Ahogy nőnek, a tünetek gyorsabban súlyosbodnak. Az idő nem a mi oldalunkon áll

– fogalmazott az édesanya.

A mindennapok is komoly kihívásokat jelentenek: alvászavarok, folyamatos felügyelet és a fejlődés stagnálása vagy visszaesése nehezíti az életüket.

A család más érintettekkel és szervezetekkel – például a National MPS Society és a Cure Sanfilippo Foundation – együttműködve 3,8 millió dollárt (kb. 1,3 milliárd forintot) próbál összegyűjteni egy új, ígéretes terápiára.

Amikor megkaptuk a diagnózist, semmilyen kezelés nem létezett. Pár hónappal később pedig azt mondták: van lehetőség, csak pénz kell hozzá

– mondta az édesanya.