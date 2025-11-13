Ritka gyermekkori demenciát diagnosztizáltak a 4 éves kisfiúnál, édesanya az idővel fut versenyt

A 33 éves Tammy McDaid szívszorító történetet osztott meg gyönyörű kisfiáról, miután Tate-et egy ritka és súlyos gyermekkori demenciával diagnosztizálták.

Ritka demenciával diagnosztizálták, az édesanya minden pillanatot meg akar élni / Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

Demenciával diagnosztizálták a négyéves kisfiút

Az édesanya elmondása szerint a megdöbbentő diagnózist 18 hónapnyi vizsgálat után kapták meg, miután Tammy már korábban érezte, hogy valami nincs rendeben kisfiával. Tate-et Sanfilippo-szindróma A típusával diagnosztizálták, ez egy ritka, genetikai betegség, amelyet gyermekkori demenciaként is ismernek.

Tammy, aki Swansea-ből származik, jelenleg szakemberekkel találkozik, hogy megvitassák az NHS-en (az angol állami egészségügy) kívül elérhető kezelési lehetőségeket, mivel Tate várhatóan elveszíti járás- és evésképességét, és nem valószínű, hogy megéli a felnőtt kort. Az anya most eltökélte, hogy az idővel versenyezve minél több emléket gyűjtsön fiával. Tammy elmondta, hogy külföldi kezeléseket is fontolóra vesz, hogy segítsen kisfiának.

Az édesanya azt is megosztotta, mi késztette a további vizsgálatokra, amelyek végül Tate diagnózisához vezettek.

Amikor Tate két éves volt, autizmust diagnosztizáltak nála, és bár szeretettel és türelemmel fogadtam ezt az utat, mélyen belül mindig éreztem, hogy van valami más is. Sajnos az ösztöneim helyesnek bizonyultak

- nyilatkozta Tammy.

Az édesanya hozzátette, hogy a Sanfilippo-szindrómás gyermekek fokozatosan elveszítik minden képességüket, amit megtanultak: a járás, az evés, és végül a saját mozgás képességét is.

Az én kisfiam soha nem szólt egy szót sem, és most tudom, hogy soha nem fogom hallani a hangját

- mondta megtörten az édesanya.

Tammy elmondta, hogy most minden, az NHS-en kívüli kezelési lehetőséget megvizsgál a Cure Sanfilippo Foundation segítségével:

Csak egy kétségbeesett anya vagyok, aki megpróbálja esélyt adni a gyermekének.

Tammy létrehozott egy GoFundMe oldalt Tate számára, és elmondta, hogy ha nincs lehetséges kezelés, a pénzt arra fogja fordítani, hogy emlékeket gyűjtsenek fiával - számolt be róla a Mirror.