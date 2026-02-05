Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
„Tudom, mit jelent a nélkülözés” – Galamb Alex most így segített a szegényeken

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 12:00
500 adag babgulyást osztott szét Miskolcon az ország kedvenc roma pékje. Galamb Alex a mélyszegénységből küzdötte fel magát, és mivel nagyon sok segítséget kapott az emberektől, szeretné a kedvességet viszonozni a társadalom felé.
Galamb Alex neve a pandémia idején lett országosan ismert. A Hernádnémetiben lakó pék a saját házába invitálta az utcán csavargó gyerekeket, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a kakaós csiga. Az általa szervezett szakkör egyre népszerűbb lett, Alex pedig azóta is heti rendszerességgel foglalkozik a mentoráltjaival. A háromgyermekes családapa jelenleg oktatóként dolgozik az egykori szakiskolájában, miközben egyetemre jár tanítószakon.

Galamb Alex fűszeres babgulyással várta a szegényeket
Galamb Alex fűszeres babgulyással várta a szegényeket  Fotó: Sütni Jó Alapítvány

Galamb Alex vissza akarja adni a társadalomnak a támogatást

A fiatal férfi megfogadta, hogy sosem felejti el, honnan jött.

- Tudom, mit jelent a nélkülözés, de azt szeretném, hogy a gyermekeimnek már ne kelljen megtapasztalniuk, miközben fontosnak tartom, hogy tisztában legyenek vele, hogy nem mindenkinek van meg mindene – mondta a Borsnak Alex.

Gyerekkoromban nagyon sok segítséget kaptam, miután bekéredzkedtem a miskolci gyermekvárosba. Kis túlzással ott tanultam meg kezet mosni, és ott kaptam életemben először valódi biztatást a pedagógusoktól. Kezdetben bukdácsoltam, de felküzdöttem magam. A gyerekeknek létrehozott sütöde fejlesztésében már magánszemélyek és vállalkozók is aktívan támogattak, miután többek között a Borsban is olvastak rólam

 – magyarázta a fiatal pék, aki február 1-jén 500 adag babgulyást osztott szét Miskolc főterén.

- A főzésben a feleségem, és a 10 éves lányom is segített. Mindannyiunknak jólesett, hogy egy-egy órás örömöt adhattunk a rászorulóknak. Volt, aki csak egy tányérral evett, de akadt, aki egy 5 literes vödörrel érkezett. Pénzt senkitől sem fogadtunk el – mosolygott Alex.

A jó gulyás kenyérrel csúszik a legjobban
A jó gulyás kenyérrel csúszik a legjobban  Fotó: Sütni Jó Alapítvány

Vanessza már kislányként megértette, mennyire fontos, hogy képesek legyünk megbecsülni a helyzetünket, és tudjunk jó szívvel adni másoknak. A rendezvényen sokan odajöttek a sátrunkhoz, mert meghallották a zenét, és mikor engem megláttak, azonnal megkérdezték, hogy én vagyok-e az a cigány fiatal, aki sütni tanítja a gyerekeket. Jólesik, hogy elismerik a tevékenységemet, főleg, ha belegondolok, hogy volt idő, amikor az idegenek elültek mellőlem a villamoson. A családdal már eldöntöttük, hogy márciusban is szervezünk ételosztást. Akkor húslevest főzünk

 – fejezte be Alex.

 

