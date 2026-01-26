Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
„Csakis kitartó munkával lehetünk az életben eredményesek” – Galamb Alex megmutatta a mestermunkáját

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 11:00
Különleges alkotással készül a mestervizsgájára az ország kedvenc roma pékje. Galamb Alex egy speciális tésztából a szerelem örökkévalóságát szimbolizáló végtelenjelet kreál hozzá illő virágokkal.
Galamb Alex nehéz sorsú gyermekek százainak példaképe. Általános iskolás korában maga kéredzkedett be a miskolci gyermekvárosba. Kezdetben senki nem hitt benne, de aztán olyan pedagógusokra talált, akik képesek voltak motiválni. A bukdácsolását végül felváltották a sikerek, és a karrierje azóta is egyenesen ível felfelé.

Galamb Alex
Galamb Alex egy speciális tésztával dolgozik  Fotó: Olvasói

Alex először pék-cukrász szakképesítést szerzett, aztán leérettségizett, majd elvégezte a technikumot és egy szakoktatói bizonyítvánnyal is gazdagabb lett. Jelenleg tanítószakon jár egyetemre, miközben készül a februári pékmesteri vizsgájára.

Galamb Alex számára nincs megállás

A leendő mester most a Borsnak bemutatta, milyen műremekkel próbálja majd elkápráztatni a vizsgabizottság tagjait.

- Választanom kellett egy témát, én pedig úgy döntöttem, hogy a szerelmet dolgozom fel. Ez a legnemesebb érzés a világon. A feleségemnek nagyon sokat köszönhetek, hiszen mindenben mellettem áll. Nélküle sokkal nehezebb lenne az életemet menedzselnem. A Sütni Jó! Alapítvány működtetésében is aktívan részt vesz – mesélte Alex, aki a mai napig hetente több alkalommal fogadja a falujában élő szegény gyerekeket a sütőszakkörön.

A leendő pékmester büszke a munkájára  Fotó: Olvasói

Szeretném a három gyermekemben és a mentoráltjaimban is tudatosítani, hogy csakis kitartó munkával lehetünk az életben eredményesek. A szorgalom mindig meghozza a gyümölcsét 

– mosolygott az egyetemista pék.

Alex mestermunkájának talpazata egy téglalap alakú fonott kalács. Maga az alkotás lényegi eleme egy úgynevezett dísztésztából készül. Ehhez először egy nagyon sűrű cukorszirupot főz, majd búza- illetve rozsliszttel, keményítővel és zsírral elkészíti a masszát. A megfelelő formákat kiszabja, majd 130 fokon szárítja.

- A dísztészta ehető hozzávalókat tartalmaz, de maga a mű már különösebb élvezeti értékkel nem bír. Nem is az a lényege, hanem az, hogy a rátermettségemet igazoljam – fejezte be a leendő mester.

 

