Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

"Évekig nem vettem tudomást a tüneteimről, kiderült, hogy fiatalkori szklerózisról van szó"

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 15:00
Könnyen megmagyarázható tünetekkel kezdődik, mégis fiatalok tömegét érinti a szörnyű fiatalkori szklerózis.

A 21 éves, energikus és fitt Becky Lee számára egyik tünete sem tűnt súlyosnak ahhoz, hogy túlságosan aggódjon miattuk. Mindig volt egy logikus magyarázat arra, hogy miért nincs jól, de a fiatalkori szklerózisra nem gondolt.

Fiatalkori szklerózist állapítottak meg a nőnél. Fotó: Pexels

Mik a fiatalkori szklerózis tünetei?

Szorító érzés a mellkasban, az izmai rángatóztak és begörcsöltek minden előjel nélkül. Néha szédülési roham tört rá, amely olyan gyorsan ment, ahogyan jött. Egy furcsa látási probléma is kísérte mindennapjait, amely miatt úgy érezte, mintha folyamatosan remegne a környezete. Ezek voltak a fiatalkori szklerózis tünetei, amelyeket folyton elnyomott magában a fiatal lány. Ennek ellenére azonban sosem tűntek el az életéből, zavarva a mindennapjait, az egyensúlyát, az erejét, és még a látását is. Tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Becky-t szklerózis multiplexszel diagnosztizálják.

Ma már egyértelműen úgy látja, hogy a jelek végig a szeme előtt voltak. Ha visszagondol a rejtélyes tüneteire, a most 32 éves projekt menedzser azt mondja: "Mindig volt egy magyarázatom. Azt gondoltam, hogy a görcsök a vitaminhiánynak tudhatók be. A mellkasi szorításomat emésztési problémának hittem, vagy a túlsúlyom következményének gondoltam." 

"Emlékszem, ahogy néztem a távolban lévő táblákat, és olyan érzés volt, mintha kissé vibrálnának, vagy remegnének" - mondta. "Ennek ellenére a szemvizsgálatom mindig normálisra jött ki, ezért azt hittem, ez olyan tünet, amely minden ember életében előfordul"- folytatta Becky.

"Érezhetően gyengébb voltam a bal oldalamon. Idővel az izmaim sokkal gyengébbek lettek az átlagosnál" - tette hozzá.

2023 februárjában relapszáló-remittáló szklerózis multiplex diagnózist kapott, amely a rendellenesség leggyakoribb formája. A betegség ciklusokból áll: az egyikben felerősödnek a tünetek, a másikban pedig alábbhagynak, és ez eképpen váltakozik.

"Visszatekintve, ezek a tünetek korai figyelmeztető jelek voltak, de nem jöttem rá, hogy összefüggnek egymással. 

Fiatal voltam, és féltem, hogy egy diagnózis hogyan tudná felforgatni az egész életem. Hivatalos diagnózis nélkül könnyebb volt élni, mint szembenézni a valósággal

- vallotta be. "Láthatatlan volt kívülről, teljesen úgy tűnt, mintha jól lennék. Azonban belül szenvedtem a fáradtsággal, a gyengeséggel és a szédüléssel minden nap."

A kezelésben a Kesimpta nevű gyógyszer segített neki, amelyet a neurológusa írt fel neki. Ez segíti a lassú folyamatot, amely során Becky próbálja kezelni a tüneteit napról napra - írja a Daily Mail.

 

 

