Knapik Tamás gyermekének édesanyja gyógyul pokoli betegségéből: a Fiesta sztárja már nem egyedül neveli autista kisfiát

Knapik Tamás kisfiánál négy éves korábban állapították meg, hogy az autizmus jelei jelentkeznek nála. A család ekkor nehezen birkózott meg a nehézségekkel. A Fiesta frontemberének minden pillanatban helyt kellett állnia apaként, miközben orvostól orvosig járt gyermekével.

Knapik Tamás autista kisfiáról beszélt

A zenész időről időre megosztja tapasztalatait és élményeit az autizmus spektrumzavarról, mivel nagyon sok tévhit él az emberekben erről az állapotról. Az édesapa életének minden percét kisfiának szenteli, reménykedve, hogy egy napon megoldást találnak az állapotára.

Egy autista gyerekkel sosem könnyű, de én azt gondolom, hogy mi nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk. Jó helyen lakunk, van iskolánk, van ellátásunk, de nagyon sok olyan sorstársunk van, akik nehezebb körülmények között élnek. Én ismerek olyan kisfiút, aki naponta 70 kilométert utazik. Tehát azt gondolom, hogy persze sokkal nehezebb egy autista gyerekkel, de mégis hálás vagyok a körülményekért

– vallotta a Fiesta alapítótagja.

A zenész gyermeke márciusban töltötte be 10. életévét, ám sajnos még mindig nem beszél. A sztárapuka életében talán ezt a legnehezebb elfogadni, ő mégis bátran szembeszáll a nehézségekkel.

"Sajnos Mackó még most sem beszél. Máshogy kommunikál, és nehezebb vele, de ezeket mind megoldjuk" – Knapik Tamás évekig kereste a megfelelő orvost, aki segíteni tud családjának, ám gyógymódot egyik szakember sem ismert.