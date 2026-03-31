Knapik Tamás gyermekének édesanyja gyógyul pokoli betegségéből: a Fiesta sztárja már nem egyedül neveli autista kisfiát

Knapik Tamás kisfiánál négy éves korábban állapították meg, hogy az autizmus jelei jelentkeznek nála. A család ekkor nehezen birkózott meg a nehézségekkel. A Fiesta frontemberének minden pillanatban helyt kellett állnia apaként, miközben orvostól orvosig járt gyermekével.
A zenész időről időre megosztja tapasztalatait és élményeit az autizmus spektrumzavarról, mivel nagyon sok tévhit él az emberekben erről az állapotról. Az édesapa életének minden percét kisfiának szenteli, reménykedve, hogy egy napon megoldást találnak az állapotára.
Egy autista gyerekkel sosem könnyű, de én azt gondolom, hogy mi nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk. Jó helyen lakunk, van iskolánk, van ellátásunk, de nagyon sok olyan sorstársunk van, akik nehezebb körülmények között élnek. Én ismerek olyan kisfiút, aki naponta 70 kilométert utazik. Tehát azt gondolom, hogy persze sokkal nehezebb egy autista gyerekkel, de mégis hálás vagyok a körülményekért
– vallotta a Fiesta alapítótagja.
A zenész gyermeke márciusban töltötte be 10. életévét, ám sajnos még mindig nem beszél. A sztárapuka életében talán ezt a legnehezebb elfogadni, ő mégis bátran szembeszáll a nehézségekkel.
"Sajnos Mackó még most sem beszél. Máshogy kommunikál, és nehezebb vele, de ezeket mind megoldjuk" – Knapik Tamás évekig kereste a megfelelő orvost, aki segíteni tud családjának, ám gyógymódot egyik szakember sem ismert.
Pontos diagnózist a mai napig nem kaptunk. Néhány éve kérvényeztünk egy vizsgálatot, ami pontosan meg tudná mondani mivel állunk szemben, de ezt sajnos elutasították és nem tudjuk újra kérvényezni, mivel csak egyszer van rá lehetőség. Rengeteget idegeskedtünk az évek alatt, mert nem tudtuk, mi a baja a gyermekünknek és nem kaptunk válaszokat – A zenésznek szülőként rettenetes fájdalom volt beletörődni abba, hogy kisfia állapotára jelenleg az orvostudomány nem ismer gyógymódot.
Knapik Tamás és volt párja 2019-ben váltak külön, ekkor a gitáros egyedül maradt gyermekével. A fiatal édesanyát idáig egy komoly betegség akadályozta gyermeke nevelésében. Gombos-Koliba Katalin szklerózis multiplex-ben szenved, ami egy krónikus, autoimmun betegség, amely a központi idegrendszert támadja, károsítva az idegsejtek működését. Most úgy tűnik javul az állapota, így egyre több időt tölt kisfiával, Mackóval.
Hála Isten jó viszonyban vagyunk a gyermekem édesanyjával, és tényleg jól tudjuk együtt nevelni a kisfiúnkat. Ő is küzd egy betegséggel, aminek a neve szklerózis multiplex, ez is akadályozta őt abban, hogy annyit legyen a kisfiával, amennyit szeretne. Szerencsére úgy néz ki, hogy javulnak a körülményei, az a célja, hogy minél többet tudjon Mackóval lenni, hiszen mindenkinek így a legjobb
– mesélte Knapik Tamás.
A Fiesta gitárosa legtöbb idejét gyermekével tölti, aki extra figyelmet igényel, így a szerelmet egyelőre kénytelen háttérbe szorítani. Noha Tamás nyitott lenne egy párkapcsolatra, úgy érzi nem tudna elég energiát fordítani rá.
Mi a kisfiammal gyakorlatilag szimbiózisban élünk, rengeteg időt töltünk együtt. A párkapcsolat rendkívül háttérbe szorul. A kisfiam mellett azt gondolom, hogy ezekre nincs időm. Nagyon örülnék én is természetesen egy párkapcsolatnak, de valószínűleg nem tudnék annyi energiát belefektetni a dologba, mint kellene.Autista gyermek szülőjének ez nehezebb, hiszen elég abszurd körülmények között éljük a napjainkat, ami mentálisan kihat, és nem mindig kedvező
– vallotta őszintén az édesapa.
