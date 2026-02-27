Megható búcsú vett A Grace klinika Eric Dane-től, a rajongók nem bírták ki könnyek nélkül

Eric Dane a Grace klinika egyik legkedveltebb karakterét, Dr. Mark „McSteamy” Sloant formálta meg: az első pillanattól kezdve a rajongók szívébe lopta magát. A stáb a sorozat legutóbbi epizódjában egy rövid, de érzelmes videóval emlékezett az elhunyt sztárra: karaktere legikonikusabb pillanatai peregtek le.

Eric Dane a Grace klinika egyik legnagyobb sztárja volt Fotó: MPP / Bestimage / Northfoto

Elbúcsúztatták Eric Dane-t, a Grace klinika egyik legszexibb orvosát

A búcsút még különlegesebbé tette, hogy a színész halála pontosan első szereplésének 20. évfordulójára esett. Dane hét évadon át játszotta a plasztikai sebészt, akinek bonyolult szerelmi élete és végül tragikus sorsa örökre beírta nevét a sorozat történetébe. Eric Dane A Grace klinikát követően főszerepet játszott Az utolsó remény (2014–2018) és a Eufória (2019–2022) című sorozatokban is.

A kórházas széria készítői az Instagramon és a TikTokon is megemlékeztek róla, egy rövid, megható üzenettel kísérve a videót, amelytől a rajongók szinte azonnal könnyekig hatódtak. "Szeretettel emlékezünk Eric Dane-re” – írták.

Sosem gondoltam volna, hogy kétszer siratom meg

– írta egy elérzékenyült kommentelő.

"Legalább figyelmeztetnétek, mielőtt megsirattok" – fogalmazott egy másik rajongó.

"Tudtam, hogy jön ez a megemlékezés, mégsem voltam rá felkészülve" – írta egy harmadik netező.

Eric Dane 53 éves korában, február 19-én hunyt el, mindössze tíz hónappal azután, hogy nyilvánosan bejelentette, hogy amiotrófiás laterális szklerózisban (ALS) szenved. Ez egy ritka, fokozatosan súlyosbodó, jelenleg gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség, amely az agy és a gerincvelő mozgató idegsejtjeit károsítja. Ennek következtében az izmok sorvadása, gyengesége alakul ki, és végül a mozgás, a beszéd, a nyelés, valamint a légzés képessége is csökkenhet.