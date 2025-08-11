Teljesült Zsombi, az esőgyerek élete álma: ott járt, ahová mindig is vágyott

Az esőgyerek életében először látta a tengert. Ezzel nagy álma vált valóra. Végre nem csak a terápiákról és a fejlesztésekről szólt Zsombi élete, hanem édesanyjával együtt, felejthetetlen élményekkel is gazdagodott.

Zsombi életében ez volt az első, igazi nyaralás. Novi Vinodolskiban voltak, és nagyon élvezte az utat is, mert szeret autózni Fotó: Bors olvasói

A testvéremék idén a horvát tengerpartra mentek nyaralni, és mivel tudták, hogy mi egy ilyen utazást nem engedhetnénk meg magunknak a sok fejlesztés és gyógykezelés miatt, felajánlották, hogy elvisznek minket magukkal. Zsombi hihetetlenül jól érezte magát, és felejthetetlen élményekkel gazdagodott

- emlékszik vissza a külföldön töltött napokra Kiss Brigitta, a gyermek édesanyja.

Bejárták az egész várost és a tenger hullámai közé is bemerészkedtek Fotó: Bors olvasói

A család számára nagyon fontos, hogy kitörjenek a hétköznapok monotonitásából. A nyolc éves Kiss-Nagy Zsombor különleges gyermek. Édesanyjával Nagykökényesen él, és a világon egyedülálló betegséggel küzd, ami az Esőember című film főszereplőjének betegségéhez hasonlít a legjobban. A kisfiú agyának működése, eltér az átlag emberekétől. Bizonyos dolgokban különleges teljesítményekre képes, míg az élet alapvető dolgaival nincs tisztában.

Zsombi le van maradva a sorstársaihoz képest, ezért állandó fejlesztésekre van szükség, ami nagyon sok pénzbe kerül. Ezért alapítványt hoztunk létre, és használt, újrahasznosított farmerekből készítünk táskákat, és egyéb kiegészítőket. Az interneten lehet ezeket megvásárolni. Születésénél még minden rendben ment, betegségére, amit a kisagy rendellenes fejlődése okoz, csak később derült fény, egy ultrahangos vizsgálat során

- folytatja az édesanyja, aki minden percét gyermeke mellett tölti.

Zsombi először látta a tengert

Az idei nyár kicsit más, az esőgyerek életében, mint az eddigiek. Végre volt lehetősége kitörni a négy fal fogságából, és rengeteg élménnyel gazdagodott.

Nagyon fontos, hogy Zsombi ne csak a négy fal között legyen bezárva. Most voltunk először külföldön. Hétfőn hajnalban indultunk és szombaton jöttünk haza. Nagyon hálás vagyok a testvéremnek és a családjának, hogy elvittek minket magukkal, mert különben nem lett volna lehetőségünk nyaralni

- folytatja hálásan Brigitta, aki elárulja azt is, hogy mióta Zsombi megszületett, még sehol sem voltak nyaralni. A balatoni kiruccanásukat is a munkával kötötték össze, hiszen az alapítványuk által készített termékeket mentek árulni egy rendezvényre.

Ez volt Zsombi életében az első igazi nyaralás. Novi Vinodolskiban voltunk. Nagyon élvezte az utat, mert szeret autózni. Én kicsit féltem nekivágni egy ekkora útnak, mert kerekesszékkel ilyen messzire még sosem mozdultunk ki. Főleg külföldre nem, de mindent nagyon jól megoldottunk, és számtalan élménnyel gazdagodtunk

- emlékszik vissza az édesanya, aki nagyon sokat kirándult a gyermekével. Bejárták az egész várost és a tenger hullámai közé is bemerészkedtek fürdeni. Számukra az idei nyár nagyon különleges, mert nagyon sokan melléjük álltak, és alig tudják megköszönni a sok jót, amit az emberektől kaptak.

