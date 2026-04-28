KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Még a tűzoltók szíve is megszakadt: egy- és hároméves kisfiúk holttestét hozták ki a pusztító háztűzből

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 19:41
A rendőrség megnevezte azt a két kisgyermeket, akik tragikusan életüket vesztették egy wolverhamptoni háztűzben.
N.T.
A szerző cikkei

A tájékoztatás szerint a 3 éves J’Saun és az 1 éves Xaliq a tűzben szerzett sérüléseik következtében haltak meg. A háztűz pénteken (április 24-én) este körülbelül fél kilenckor tört ki egy Mason Street-i ingatlanban. A fiúkat légzőkészüléket viselő tűzoltók mentették ki, és a mentősök minden erőfeszítése ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították őket.

Pusztító háztűz: egy- és hároméves kisfiúk holttestét hozták ki a tűzoltók
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Két másik gyermek és egy nő már elhagyták a házat, mire a mentőszolgálatok megérkeztek. Őket a mentősök megvizsgálták, de nem volt szükségük kórházi ellátásra, így a helyszínen elbocsátották őket.

A West Midlands-i rendőrség szóvivője kedden elmondta, hogy egy harmincas éveiben járó nőt, akit két gyermek halálának okozásával vagy annak lehetővé tételével gyanúsítottak, azóta óvadék ellenében szabadlábra helyeztek, miközben a nyomozás folytatódik.

A rendőrség közölte, hogy a tűzoltósággal együttműködve vizsgálják a tűz keletkezésének okát. A szóvivő hozzátette:

A két fiú családja azt kérte, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket, miközben próbálják feldolgozni a tragédiát

– írja a Mirror

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
