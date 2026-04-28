Még a tűzoltók szíve is megszakadt: egy- és hároméves kisfiúk holttestét hozták ki a pusztító háztűzből

A tájékoztatás szerint a 3 éves J’Saun és az 1 éves Xaliq a tűzben szerzett sérüléseik következtében haltak meg. A háztűz pénteken (április 24-én) este körülbelül fél kilenckor tört ki egy Mason Street-i ingatlanban. A fiúkat légzőkészüléket viselő tűzoltók mentették ki, és a mentősök minden erőfeszítése ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították őket.
Két másik gyermek és egy nő már elhagyták a házat, mire a mentőszolgálatok megérkeztek. Őket a mentősök megvizsgálták, de nem volt szükségük kórházi ellátásra, így a helyszínen elbocsátották őket.
A West Midlands-i rendőrség szóvivője kedden elmondta, hogy egy harmincas éveiben járó nőt, akit két gyermek halálának okozásával vagy annak lehetővé tételével gyanúsítottak, azóta óvadék ellenében szabadlábra helyeztek, miközben a nyomozás folytatódik.
A rendőrség közölte, hogy a tűzoltósággal együttműködve vizsgálják a tűz keletkezésének okát. A szóvivő hozzátette:
A két fiú családja azt kérte, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket, miközben próbálják feldolgozni a tragédiát
– írja a Mirror.
