Időutazó? Titkos szekta? – A Kennedy-gyilkosság legőrültebb elméletei

John F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolása 1963-ban máig az egyik legmegrázóbb és legvitatottabb politikai esemény. A hivatalos verzió szerint a merényletet Lee Harvey Oswald követte el – de sokan úgy gondolják, ez csupán a felszín. Ami pedig mögötte van, az egészen hajmeresztő. Most bemutatjuk a három legvadabb összeesküvés-elméletet, ami a valaha napvilágot látott a Kennedy-gyilkosság ügyében.
Sokan úgy vélik, hogy Kennedy politikája túl radikális volt – és túlságosan sok ellenséget szerzett a hatalmi elit köreiben. Az egyik legnépszerűbb teória szerint a CIA, a Pentagon és más állami szervek összefogtak, hogy eltávolítsák az elnököt, akinek külpolitikája túl nagy fenyegetést jelentett az „amerikai rendre”.
A konteóhívők szerint ez egyértelmű indok volt egy „belső likvidálásra”. A Warren-bizottság jelentését, ami Oswaldot tette meg egyedüli tettesnek, sokan színjátéknak tartják.
Ez az elmélet nemcsak őrült – de rendkívüli népszerűségnek örvend az internetes fórumokon. A teória szerint valaki a jövőből tért vissza, hogy megakadályozza Kennedy politikai reformjait vagy azért, hogy valahogyan megváltoztassa a történelem menetét.
Hogy honnan ered az időutazó J.F.K. teória? Egy rejtélyes alaktól, aki feltűnik a Zapruder-filmen, és aki napszemüvegben, fekete ballonkabátban, bizarr viselkedéssel figyeli a történéseket. A konteóhívők szerint ez a férfi egy időutazó lehetett, és talán Oswald csak a Kennedy-gyilkosság közvetlen végrehajtója volt.
Ez a teória különösen népszerű lett Stephen King 11/22/63 című regénye (és az abból készült sorozat) után, amely pontosan ezt a furcsa J.F.K. történetet dolgozza fel.
Ez már a sci-fi kategória, de annál többen hisznek benne. Egyes elméletek szerint egy okkult társaság, (vagy más néven „az árnyékkormány”) döntött Kennedy haláláról. A legenda szerint ez a csoport ősidők óta figyeli és formálja a világ politikáját, és minden olyan vezetőtől megszabadulnak, aki veszélyezteti a hatalmukat.
Az összeesküvés-elmélet szerint a nőfaló Kennedy állítólag tudott a szektáról, sőt az egyik utolsó beszédében burkoltan meg is próbálta figyelmeztetni az embereket „az árnyékkormányról.”
A Kennedy-merénylet hivatalos verziója túl sok sebből vérzik. Túl sok a furcsaság; tanúvallomás-ellentmondások, elhunyt tanúk, eltűnt bizonyítékok, és megmagyarázhatatlan részletek maradtak hátra. Ahol pedig bizonytalanság van, ott elméletek is születnek.
Az amerikai elnök meggyilkolásának története talán soha nem fog nyugvópontra jutni. Valószínűleg mindig lesznek majd újabb teóriák. És ki tudja? Az igazság lehet, hogy még furcsább és bonyolultabb, mint a fikciók.
