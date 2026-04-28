Időutazó? Titkos szekta? – A Kennedy-gyilkosság legőrültebb elméletei

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 19:45
Tényleg egy magányos, zavart férfi volt a tettes? Vagy a történelem egyik legnagyobb hazugságát ismételgetjük több mint hatvan éve a Kennedy-gyilkosság kapcsán? Utánajártunk a világ egyik leghíresebb összeesküvés-elméletének.
John F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolása 1963-ban máig az egyik legmegrázóbb és legvitatottabb politikai esemény. A hivatalos verzió szerint a merényletet Lee Harvey Oswald követte el – de sokan úgy gondolják, ez csupán a felszín. Ami pedig mögötte van, az egészen hajmeresztő. Most bemutatjuk a három legvadabb összeesküvés-elméletet, ami a valaha napvilágot látott a Kennedy-gyilkosság ügyében.

A Kennedy-gyilkosság előtt az elnök beszédet mondott a televízióban.
John F. Kennedy sok politikai ellenséget szerzett és hírhedt volt a nőügyeiről is, ám végül sajnos a Kennedy-gyilkosság kapcsán került be örökre a történelemkönyvekbe / Fotó: ABBIE ROWE /  Northfoto
  • A Kennedy-gyilkossággal kapcsolatban számos teória és összeesküvés-elmélet látott napvilágot. 
  • Sokan egy belső puccsot és a CIA-t sejtik az események mögött.
  • Az internetes fórumokon sokan hirdetik, hogy egy időutazó férfi állhat a gyilkosság mögött.
  • Egy titkos szekta és árnyékkormány teóriája. 

Íme a legismertebb összeesküvés-elméletek a Kennedy-gyilkosságról

1. Az „amerikai belső puccs” és a CIA teória

Sokan úgy vélik, hogy Kennedy politikája túl radikális volt – és túlságosan sok ellenséget szerzett a hatalmi elit köreiben. Az egyik legnépszerűbb teória szerint a CIA, a Pentagon és más állami szervek összefogtak, hogy eltávolítsák az elnököt, akinek külpolitikája túl nagy fenyegetést jelentett az „amerikai rendre”.

A konteóhívők szerint ez egyértelmű indok volt egy „belső likvidálásra”. A Warren-bizottság jelentését, ami Oswaldot tette meg egyedüli tettesnek, sokan színjátéknak tartják. 

Lee Harvey Oswald, a Kennedy-gyilkosság gyanúsítottja riporterek és rendőrök gyűrűjében.
A gyilkossággal gyanúsított Lee Harvey Oswald egyedül követte el a bűntényt a Warren-bizottság következő évi jelentése szerint / Fotó: Globe Photos /  Northfoto

2. Az időutazós elmélet – a jövőből jöttek, hogy megváltoztassák a múltat?

Ez az elmélet nemcsak őrült – de rendkívüli népszerűségnek örvend az internetes fórumokon. A teória szerint valaki a jövőből tért vissza, hogy megakadályozza Kennedy politikai reformjait vagy azért, hogy valahogyan megváltoztassa a történelem menetét. 

Hogy honnan ered az időutazó J.F.K. teória? Egy rejtélyes alaktól, aki feltűnik a Zapruder-filmen, és aki napszemüvegben, fekete ballonkabátban, bizarr viselkedéssel figyeli a történéseket. A konteóhívők szerint ez a férfi egy időutazó lehetett, és talán Oswald csak a Kennedy-gyilkosság közvetlen végrehajtója volt. 

Ez a teória különösen népszerű lett Stephen King 11/22/63 című regénye (és az abból készült sorozat) után, amely pontosan ezt a furcsa J.F.K. történetet dolgozza fel.

Kennedy elnök és felesége a limuzinban a gyilkosság előtt.
Az elnök és a first lady itt még mit sem sejtettek a közelgő veszélyről / Fotó: Universal History Archive/Northfoto

3. Titkos szekta, amely manipulálja a történelmet? – Az árnyékkormány-elmélet

Ez már a sci-fi kategória, de annál többen hisznek benne. Egyes elméletek szerint egy okkult társaság, (vagy más néven „az árnyékkormány”) döntött Kennedy haláláról. A legenda szerint ez a csoport ősidők óta figyeli és formálja a világ politikáját, és minden olyan vezetőtől megszabadulnak, aki veszélyezteti a hatalmukat.

Az összeesküvés-elmélet szerint a nőfaló Kennedy állítólag tudott a szektáról, sőt az egyik utolsó beszédében burkoltan meg is próbálta figyelmeztetni az embereket „az árnyékkormányról.” 

Miért hisznek ennyien a Kennedy-gyilkosság teóriáiban?

A Kennedy-merénylet hivatalos verziója túl sok sebből vérzik. Túl sok a furcsaság; tanúvallomás-ellentmondások, elhunyt tanúk, eltűnt bizonyítékok, és megmagyarázhatatlan részletek maradtak hátra. Ahol pedig bizonytalanság van, ott elméletek is születnek.

Az amerikai elnök meggyilkolásának története talán soha nem fog nyugvópontra jutni. Valószínűleg mindig lesznek majd újabb teóriák. És ki tudja? Az igazság lehet, hogy még furcsább és bonyolultabb, mint a fikciók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu