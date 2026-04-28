Időutazó? Titkos szekta? – A Kennedy-gyilkosság legőrültebb elméletei

John F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolása 1963-ban máig az egyik legmegrázóbb és legvitatottabb politikai esemény. A hivatalos verzió szerint a merényletet Lee Harvey Oswald követte el – de sokan úgy gondolják, ez csupán a felszín. Ami pedig mögötte van, az egészen hajmeresztő. Most bemutatjuk a három legvadabb összeesküvés-elméletet, ami a valaha napvilágot látott a Kennedy-gyilkosság ügyében.

John F. Kennedy sok politikai ellenséget szerzett és hírhedt volt a nőügyeiről is, ám végül sajnos a Kennedy-gyilkosság kapcsán került be örökre a történelemkönyvekbe / Fotó: ABBIE ROWE / Northfoto

A Kennedy-gyilkossággal kapcsolatban számos teória és összeesküvés-elmélet látott napvilágot.

Sokan egy belső puccsot és a CIA-t sejtik az események mögött.

Az internetes fórumokon sokan hirdetik, hogy egy időutazó férfi állhat a gyilkosság mögött.

Egy titkos szekta és árnyékkormány teóriája.

Íme a legismertebb összeesküvés-elméletek a Kennedy-gyilkosságról

1. Az „amerikai belső puccs” és a CIA teória

Sokan úgy vélik, hogy Kennedy politikája túl radikális volt – és túlságosan sok ellenséget szerzett a hatalmi elit köreiben. Az egyik legnépszerűbb teória szerint a CIA, a Pentagon és más állami szervek összefogtak, hogy eltávolítsák az elnököt, akinek külpolitikája túl nagy fenyegetést jelentett az „amerikai rendre”.

A konteóhívők szerint ez egyértelmű indok volt egy „belső likvidálásra”. A Warren-bizottság jelentését, ami Oswaldot tette meg egyedüli tettesnek, sokan színjátéknak tartják.

A gyilkossággal gyanúsított Lee Harvey Oswald egyedül követte el a bűntényt a Warren-bizottság következő évi jelentése szerint / Fotó: Globe Photos / Northfoto

2. Az időutazós elmélet – a jövőből jöttek, hogy megváltoztassák a múltat?

Ez az elmélet nemcsak őrült – de rendkívüli népszerűségnek örvend az internetes fórumokon. A teória szerint valaki a jövőből tért vissza, hogy megakadályozza Kennedy politikai reformjait vagy azért, hogy valahogyan megváltoztassa a történelem menetét.

Hogy honnan ered az időutazó J.F.K. teória? Egy rejtélyes alaktól, aki feltűnik a Zapruder-filmen, és aki napszemüvegben, fekete ballonkabátban, bizarr viselkedéssel figyeli a történéseket. A konteóhívők szerint ez a férfi egy időutazó lehetett, és talán Oswald csak a Kennedy-gyilkosság közvetlen végrehajtója volt.

Ez a teória különösen népszerű lett Stephen King 11/22/63 című regénye (és az abból készült sorozat) után, amely pontosan ezt a furcsa J.F.K. történetet dolgozza fel.