Bástyák, torony, szivarszoba: 1, 2 milliárdért árulják Tasnádi Péter egykori luxuspalotáját

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 19:55
A különleges rezidencia nemcsak mérete és extravagáns kialakítása miatt érdekes, hanem azért is, mert a története összefonódott egykori tulajdonosának a történetével. Tasnádi Péter ikonikus villája Budapest egyik legelegánsabb és legdrágább környékén áll, a II. kerületi Rózsadomb csendes részén.

A budai elit egyik legismertebb utcájában, a Rózsadomb szívében áll az a monumentális villa, amelyet sokan egyszerűen csak Tasnádi-villaként emlegetnek. A kastélyszerű épület újra eladósorba került, és a luxus kategórián belül is az egyik legdrágább ajánlatnak számít: az irányára 1,2 milliárd forint.

A Tasnádi-villában minden részlet gondosan meg lett tervezve Fotó: Városi Ingatlaniroda

Az 1999-ben épült, klasszikus villa 1259 négyzetméteres telken helyezkedik el, maga az épület pedig 887 négyzetméteres. Már kívülről is figyelemfelkeltő látvány: saroktorony, loggiás erkély, impozáns bástya, kovácsoltvas kerítések és kandeláberek, travertin mészkő burkolatok teszik igazán egyedivé. Az utcafronton 5-6 autó befogadására alkalmas garázs található, külön portásfülkével, elektromos garázskapuval és kamerarendszerrel. Az egész ingatlan a reprezentatív életformát szolgálja, legyen szó magánrezidenciáról, cégközpontról vagy akár exkluzív rendelőintézetről.

A 4 szintet lift is összeköti Fotó: Városi Ingatlaniroda

A villa belső tereiben sem spóroltak a luxussal. Az intarziás parketták, márványburkolatok, kazettás mennyezetek, tömörfa koronás ajtók, faragott beépített bútorok, ólomüveg betétek, egyedi csillárok és exkluzív tapéták mind a legfelső kategóriát képviselik. A házban még egy négyszemélyes lift is van.

A négyszintes épület jelenleg főként irodai funkcióra alkalmas, de lakóingatlanként is páratlan lehetőség. Az alagsorban garázsok, irodák, konditerem, öltözők és kiszolgálóhelyiségek kaptak helyet. A földszinten tárgyalók, teraszok és irodák találhatók, az emeleten nappali, hálók, gardróbok és fürdők, míg a tetőtérben szivarszoba és egy 60 négyzetméteres tetőterasz teszi teljessé az élményt - írja a hirdetésben a Városi Ingatlaniroda. 

Az ajtókba Tasnádi címere van belefaragva Fotó: Városi Ingatlaniroda

A ház neve évtizedek óta összeforrt Tasnádi Péterrel, aki a 2000-es évek egyik legismertebb és legmegosztóbb közéleti figurája volt. Több büntetőügyben is elítélték, majd 2011-ben vagyonelkobzás is történt, amelynek következtében a villa is kikerült a tulajdonából.

Lapunk megkereste Tasnádi Pétert, aki röviden, de érzelmesen beszélt az egykori otthonáról

 Megerősítem, a villa minden részlete személyre lett szabva, a saját magam ízlésére alakítottam. Nagyon szerettem, de sajnos nem tudtam megtartani

 – mondta.

Hozzátette, csak az anyagi körülmények változása miatt, kényszerből mondott le róla.

 Megszűnt az a lehetőség, hogy továbbra is pénzt keressek, így nem tudtam visszaszerezni.

Bár rengeteg emlék fűzi őt a házhoz, arra a kérdésre, hogy ha a falak mesélni tudnának, mit mondanának, csak egy nevetéssel válaszolt.

A beszélgetés végén pedig keserűen csak ennyit tett hozzá: 

Nincs pénzem visszavenni.

A villa egy ideje lakatlanul áll, most pedig új tulajdonosra vár. Az biztos, hogy nem mindennapi ingatlanról van szó: a Tasnádi-címerrel díszített ajtók, a márványos előcsarnokok, a szivarszoba és a kastélyszerű hangulat együtt olyan filmszerű világot idéz, amelyből Budapesten is kevés akad.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu