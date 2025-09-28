Zsombi, az esőgyerek után más beteg gyerekekért állna rajtvonalhoz Krisztián, az ultratávfutó

Az idei környei futóverseny más volt Juhász Krisztián számára, mint az eddigiek. Nem a kimagasló sportteljesítmény vezérelte, hanem az önzetlen segítség. Kiss-Nagy Zsombornak szerzett felejthetetlen élményt a futó, aki elhatározta, hogy olyan gyerekeknek segít, akiknek nem adatik meg a futás élménye. Zsombit az esőgyereket kerekesszékkel vitte végig a környei versenyen. Az élmény nem csak a gyermek számára volt felejthetetlen, hanem Krisztiánban is megváltozott valami.

Krisztiánra akkora hatást gyakorolt Zsombi és a környei futóverseny, hogy máskor is szeretne jó célért futni Fotó: olvasói fotó

Ez csak a kezdett volt. Nincs megállás. Zsombiért és a sorstársaiért is szeretnék máskor is futni. Számomra a sport központi helyet foglal el az életemben, és ha alkalmam nyílik rá szeretnék vele segíteni rászoruló gyermekeken

- mondja elérzékenyülten Krisztián, aki Zsombival együtt állt a rajtvonalhoz, és kerekesszékét egészen a célig tolta.

Zsombi után Krisztián máskor és másokon is szeretne segíteni

Gyerekkorom óta rendszeresen futok, sokszor még a munkahelyemre is futva megyek be dolgozni. Általában ultra távokon indulok, de a terepfutást is nagyon szeretem

- folytatja a csupaszív férfi, akire akkora hatást gyakorolt a környei futóverseny, ahol az ovisoktól egészen az idősekig bárki a rajtvonalhoz állhatott, hogy máskor is szeretne jó célért futni.

Zsombival mi az 1500 méteres távot tűztük ki célul a versenyen, ahol több mint 300-an mérették meg magukat. Miután teljesítettem a távot, megfejeltem még 300 méterrel, és közben végig Zsombit toltam magam előtt a kerekesszékében

- emlékszik vissza Krisztián, aki számára felejthetetlen volt, hogy a tömeg értük szurkolt, és hatalmas tapsot kaptak. A férfi már nagyon várja, hogy legközelebb is a rajtvonalhoz állhasson Zsombival, vagy akár egy másik csöppséggel, akinek szüksége van segítségre.