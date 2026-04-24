Ismét lezuhant a felüljáróról egy autó, egy ember életét vesztette

Lezuhant a felüljáróról egy személygépkocsi, miután egy teherautóval ütközött. A lezuhant kocsi sofőrjét halottnak nyilvánították.
A helyszínre három víz- és haboltó tűzoltóautót, mentőautót, mobil intenzív terápiás csapatot és egy képzett elsősegélynyújtó csapatot, valamint a megyei mentőszolgálat két csapatát vezényelték ki - írta a Maszol.hu a News.ro-ra hivatkozva.
A tűzoltók a 112 segélyhívójára érkezett riasztás után siettek a helyszínre. A baleset Romániában, Iași városi Bucium-felüljárón történt, miután egy személygépkocsi kamionnal ütközött. A személygépkocsi lezuhant a felüljáróról. A tűzoltók azt javasolják, hogy aki teheti, kerülje a területet - olvasható a Maszol cikkében.
Korábban hazánkban is hasonló szörnyűség történt. Mint azt a Bors megírta, egy 25 éves sofőr a gyanú szerint felelősségre vonható azért a Váci úton bekövetkezett balesetért, amelyben 5 autó összeütközött, egy pedig lezuhant a felüljáróról. A karambol következtében két ember meghalt.
