Ismét lezuhant a felüljáróról egy autó, egy ember életét vesztette

Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje nem élte túl a balesetet

A helyszínre három víz- és haboltó tűzoltóautót, mentőautót, mobil intenzív terápiás csapatot és egy képzett elsősegélynyújtó csapatot, valamint a megyei mentőszolgálat két csapatát vezényelték ki - írta a Maszol.hu a News.ro-ra hivatkozva.

A tűzoltók a 112 segélyhívójára érkezett riasztás után siettek a helyszínre. A baleset Romániában, Iași városi Bucium-felüljárón történt, miután egy személygépkocsi kamionnal ütközött. A személygépkocsi lezuhant a felüljáróról. A tűzoltók azt javasolják, hogy aki teheti, kerülje a területet - olvasható a Maszol cikkében.

Korábban hazánkban is hasonló szörnyűség történt. Mint azt a Bors megírta, egy 25 éves sofőr a gyanú szerint felelősségre vonható azért a Váci úton bekövetkezett balesetért, amelyben 5 autó összeütközött, egy pedig lezuhant a felüljáróról. A karambol következtében két ember meghalt.