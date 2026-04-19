„Amikor közöltük vele a diagnózist, összetört a szíve” – hónapokig csak legyintettek a 15 éves fiú fájdalmára, az igazság mindenkit sokkolt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 16:30
A család mindent megtesz. A fiú a diagnózis után is erős maradt.

Hónapokon át legyintettek a 15 éves fiú fájdalmára, míg egy kitartó szakember közbe nem lépett. A vizsgálatok eredménye azonban mindenkit sokkolt.

Fotó: GoFundMe/Kayley Rutter

Jack Douglas története 2025 szeptemberében kezdődött, amikor egy barátjánál tartott ottalvós buli után fájdalmat érzett a lábában. Édesanyja, Jemma elmondása szerint eleinte nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a panaszoknak, hiszen a fájdalom gyorsan elmúlt, majd később újra visszatért.

A család orvoshoz fordult, ahol röntgenvizsgálatot végeztek, ám az nem mutatott ki rendellenességet. A következő hónapokban a fájdalom időről időre jelentkezett: hol az egyik lábában, hol a másikban, sőt a hátában is. 2026 januárjára már sántítani kezdett, ennek ellenére az orvos továbbra is „nem komoly problémának”, úgynevezett növekedési fájdalomnak minősítette a tüneteket.

A fordulópont február 5-én jött el, amikor a fiú gyógytornászhoz került. A szakember már a második alkalommal figyelmeztette a családot: valami nincs rendben, és további vizsgálatokat javasolt. Ez a döntés végül életmentőnek bizonyult.

A részletesebb képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy Jack gerincében Ewing-szarkóma alakult ki – egy ritka, agresszív daganatos betegség, amely elsősorban gyermekeket és fiatalokat érint. A későbbi vizsgálatok során az is kiderült, hogy a rák már a csontvelőjére is átterjedt, így a diagnózis áttétes Ewing-szarkómára módosult.

Amikor közöltük vele a diagnózist, összetört a szíve

 – mondta édesanyja. A családot teljesen váratlanul érte a hír, hiszen korábban semmi sem utalt ilyen súlyos betegségre.

Jack azonnali kemoterápiás kezelést kapott, amely komoly mellékhatásokkal járt: erős hányinger, fogyás és mozgásnehezítettség jelentkezett nála. A korábban rendkívül társaságkedvelő fiú kénytelen volt elszigetelődni barátaitól, mivel a kezelések alatt fokozottan ki volt téve a fertőzések veszélyének.

A család számára azonban reménysugár érkezett: Jack bekerült egy gyógyszerkísérletbe, és április 7-én megtudták, hogy a daganat jelentősen összezsugorodott. Bár még hosszú út áll előttük, a javulás hatalmas megkönnyebbülést hozott. A fiúra még hat kemoterápiás kezelés vár, de családja minden lépésnél mellette áll. Szülei, Jemma és Thomas öt gyermeket nevelnek, és igyekeznek minden erejükkel támogatni Jack gyógyulását ebben a rendkívül nehéz időszakban – írja a People.

Az ember egész életében védi a gyermekeit, aztán amikor ilyesmi történik, úgy érzi, teljesen tehetetlen

 – mondta az édesanya. 

 

