A szexizmusnak itt nincs helye, Szoboszlai fotója miatt magyarázkodnak

"Szoboszlai és az edzőnő: közös fotó miatt robbant a net" - írja címében a Ripost, amely a péntek esti RB Leipzig-Union Berlin német bajnoki meccs kapcsán megjelent fotóról ír. Az Union megbízott női vezetőedzője, Marie-Louise Eta korábban a lipcsei csapatánál gyakornokoskodott, és a klub a mérkőzés előtt olyan fotót osztott meg az X-oldalán róla, aminek a szövege botrányt kavart - Szoboszlai Dominik is szerepel a képen.

„Az Önök edzője nem csak a várost találta szépnek…” - írta az RB Leipzig a berlini csapat női edzőjéről. A lipcsei posztnak az volt az előzménye, hogy az Union ironikusan azt posztolta, hogy „Nem Lipcsével van a baj – az egy gyönyörű város...” – de nem a város szépségeit mutatták meg a fővárosiak. Magyarázkodni azonban az RB Leipzig kényszerült. A klub leszögezte, a szexizmusnak nincs helye náluk, és hangsúlyozza, hogy örömmel látják újra Marie-Louise Etát, aki a fotókon - többek között - Szoboszlai Dominikkal is látható a lipcsei korszakából.