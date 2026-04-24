Dzsudzsák Balázst emlegette Angliában Tóth Alex

A magyar válogatott játékos csapata remekel az angol bajnokságban: az Arsenal és a Newcastle legyőzése után a Bournemouth 2-2-es döntetlent játszott a Leeds ellen, Tóth Alex a 91. percben állt be. A 20 éves futballista a „Boot Room” interjújában elmondta, gyorsan beilleszkedett ferencvárosi átigazolása után, és honfitársai, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is inspirálták a Premier League-váltásban. Szabadidejében a Forma–1 és a Lego érdekli, gyerekkori példaképei pedig Dzsudzsák Balázs, Gera Zoltán és Cristiano Ronaldo.

Tóth Alexszel exkluzív interjút készítettek / Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Dzsudzsák Balázs emlegette Angliában Tóth Alex

Az angol riporter arra is rákérdezett, mely klubokat követte gyerekként – Tóth Alex pedig egyszerű választ adott.

Őszintén szólva már gyerekként is nagy rajongója voltam a Premier League-nek. Szinte minden meccset megnéztem, amit csak tudtam, és folyamatosan követtem a legnagyobb játékosokat és csapatokat is

- válaszolt Tóth, aki megemlítette, hogy kik azok a játékosok akik már gyerekkorában inspirálták.

Dzsudzsák Balázs aki a PSV-ben futballozott, illetve Gera Zoltán, aki a Fulhamben és a West Bromban is játszott az angol bajnokságban – óriási inspirációt jelentettek számomra.

