Dzsudzsák Balázst emlegette Angliában Tóth Alex

Tóth Alex
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 19:20
Bournemouthangol bajnokság
Exkluzív interjút készítettek a Bournemouth magyar középpályásával. Tóth Alex elmondta, kik inspirálták őt gyerekkorában.

A magyar válogatott játékos csapata remekel az angol bajnokságban: az Arsenal és a Newcastle legyőzése után a Bournemouth 2-2-es döntetlent játszott a Leeds ellen, Tóth Alex a 91. percben állt be. A 20 éves futballista a „Boot Room” interjújában elmondta, gyorsan beilleszkedett ferencvárosi átigazolása után, és honfitársai, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is inspirálták a Premier League-váltásban. Szabadidejében a Forma–1 és a Lego érdekli, gyerekkori példaképei pedig Dzsudzsák Balázs, Gera Zoltán és Cristiano Ronaldo

Tóth Alexszel exkluzív interjút készítettek
Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Dzsudzsák Balázs emlegette Angliában Tóth Alex

Az angol riporter arra is rákérdezett, mely klubokat követte gyerekként – Tóth Alex pedig egyszerű választ adott.

Őszintén szólva már gyerekként is nagy rajongója voltam a Premier League-nek. Szinte minden meccset megnéztem, amit csak tudtam, és folyamatosan követtem a legnagyobb játékosokat és csapatokat is

- válaszolt Tóth, aki megemlítette, hogy kik azok a játékosok akik már gyerekkorában inspirálták.

Dzsudzsák Balázs aki a PSV-ben futballozott, illetve Gera Zoltán, aki a Fulhamben és a West Bromban is játszott az angol bajnokságban – óriási inspirációt jelentettek számomra.

Tóth Alexszel készült teljes interjút itt tudod megnézni: 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu