Rémálommá vált a rutin fogorvosi vizit: az apuka kómába került és elveszítette végtagjait

Fogorvosi látogatás után esett kómába, majd amputálni kellett egy 34 éves férfi végtagjait. Mint kiderült egy fertőzés okozta az állapota drasztikus romlását, és egyedül csak az amputáció menthette meg az életét. A felesége összetörve nyilatkozott férje állapotáról.

Fogorvosi látogatás után került életveszélyes állapotba a 34 éves édesapa

Fotó: GoFundMe/Help Davon Vanterpools fight for life in ICU

Fogorvosi látogatás után kellett amputálni a végtagjait

Rengetegen félünk, vannak, akik pedig szabályosan rettegnek a fogorvostól, sok esetben még akkor is, ha csak egy rutin vizsgálatról van szó. Egy 34 éves texasi férfi életét is teljesen megváltoztatta egy rutinszerű vizsgálat. Davon Vanterpool 2025. december 29-én ment egy egyszerű vizsgálatra, ahol a kezelőorvos közölte vele, hogy az ínye súlyosan be van gyulladva és vérzik is. Aznap estére az állapota drasztikusan romlott, párja Alicia Wilder érezte, hogy baj van, Davon ugyanis influenza szerű tüneteket produkált. Ügyeletre került, de a férfi állapota még akkor sem javult.

Davon rövid időn belül szeptikus sokkot kapott, leálltak a létfontosságú szervei, majd végül kómába esett. Az orvosok csak úgy tudták megmenteni az életét, hogy a jobb lábát, a bal lábát térd alatt, a bal alkarját, valamint a jobb kezét amputálták, így állították meg a fertőzés terjedését.

A férfi egészségügyi biztosítása nem fedezi a kezelések teljes költségét, emiatt a család adománygyűjtésbe kezdett a GoFundMe oldalán. Davon felesége Alicia itt elmondta, hálás, hogy párja életben maradt, és bízik abban, hogy felépül, ugyanis a szervezete jól reagál a kezelésekre.

A feleség úgy véli, hogy a gyulladt ínyen keletkezett sérülések vihették a baktériumokat a véráramlatba.

Egy teljesen egészséges, aktív ember volt, édesapa, aki dolgozott, majd egyik napról a másikra lett ilyen az állapota. Egy életre szóló következményt okozott, valamit, aminek nem lett volna szabad megtörténnie

– fogalmazott.

Az amputálással tudták megmenteni az életét

A férfi tünetei egyre súlyosabbak lettek: remegni és rázkódni kezdett, majd hányt és hasmenéssel is küzdött. A kórházban lélegeztetőgépre kellett helyezni, kétszer is megállt a szíve, végül életfenntartó gépekre kellett helyezni. Egy ritka, életveszélyes szövődmény, az úgynevezett purpura fulminans is kialakult nála, ami végül tovább rontotta az állapotát.