Te megkínoznál egy kisállatot a kedvenc testápolód miatt? Így vásárolj állatbarát módjára

Április 24-én világszerte azokra a néma áldozatokra emlékezünk, akik nem önkéntesen vesznek részt a szépségipari termékek fejlesztésében. Bár az EU-ban szigorúan tiltják az állatkísérleteket, a globalizáció és a távol-keleti piacok miatt a polcaink még mindig rogyásig lehetnek olyan termékekkel, amik létrejöttük közben akár állatok halálát is okozhatták. Ezért jött létre a Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja.

Fotó: Azar Kazimov / shutterstock

A kísérleti állatok napjának eredete.

Évente 100 millió állat szenved a szépségünkért.

Az EU tiltja az állatkísérleteket, mégis rengeteg olyan termék van, amit állatokon tesztelnek.

A mondás szerint a szépségért meg kell szenvedni, de jó az, ha a szenvedést az állatoknak szervezzük ki? Ma van a kísérleti állatok védelmének világnapja, úgyhogy ideje kicsit tudatosabbá válnunk abban a tekintetben, hogy mit kenünk magunkra. Az állatvédők jelentős sikereket értek el az állati jogok terén és a szükségtelen kísérletek visszaszorításában, de a harcban a fogyasztókra is szükség lesz. Erre is emlékezünk a Kísérleti Állatok Védelmének Világnapján.

Mi a Kísérleti Állatok Védelmének Világnapja célja?

PETA adatai szerint évente több mint 100 millió állat szenved és pusztul el kegyetlen tesztek következtében – ezek között kozmetikai kísérletek is szerepelnek. Az egereket mérgező gázokkal, a nyulakat maró vegyszerekkel kínozzák – és mindezt azért, hogy egy rúzs vagy egy sampon 100%-ban biztonságos legyen emberi felhasználásra. A mai világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy ezer más megoldás is van az állatok kínzása helyett.

Honnan ered a kísérleti állatok világnapjának ötlete?

A kísérleti állatok védelmének napját 1980 óta tartják meg világszerte. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a kutatások során használt állatok szenvedésére, és támogassa az alternatív módszerek alkalmazását.

A világnap a Nemzeti Élveboncolás-ellenes társaság (National Anti-Vivisection Society) kezdeményezésére jött létre, ami a világ első állatkísérlet-ellenes szervezete volt. A szervezet célja az volt, hogy egy globális platformot teremtsenek a tudósoknak és a közvéleménynek, ahol az állatkísérletek alternatíváit – például a sejttenyészeteket vagy a számítógépes modellezést – népszerűsíthetik. Az ötlet Lord Hugh Dowding-től származik, a szervezet akkori elnökétől, akinek a tiszteletére a születésnapja lett egyben a világnap dátuma is.