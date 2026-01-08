"Minden nap ajándék" - Tiborék hét gyermek után fogadtak örökbe Down-szindrómás babákat

Van, amikor egy család története túlmutat önmagán, és csendben tanít mindannyiunkat arról, mit jelent igazán szeretni, felelősséget vállalni és hittel élni. A kőbányai Weeber család élete ilyen: hét saját gyermek felnevelése után három Down-szindrómával élő kisgyermeket fogadtak be otthonukba. Nem rendkívüli tettnek tekintve mindezt, hanem természetes válaszként az élet kérdéseire. Az ő útjuk annak a ritka bátorságnak és belső bizonyosságnak a példája, amely megmutatja: a legnehezebbnek tűnő döntések vezetnek gyakran a legigazabb, legemberibb élethez. De, hogyan válik egy kőbányai alpolgármester mindennapi döntéseinek részévé a feltétlen szeretet és a család szolgálata? Cikkünkben bemutatjuk, hogyan neveli Tibor egyedülálló módon Down-szindrómás gyermekeit.

Down-szindrómás gyermekeket fogadott örökbe Weeber Tibor és felesége - egészséges hét gyermekük mellé / Fotó: Demokrata/Vogt Gergely

"Minden találkozásnak oka van az életben" -Tiborék szeretettel nevelik a Down-szindrómás gyermekeket

Weeber Tibor és felesége, Kaszap Sarolta a kőbányai Szent László-plébánia gitáros kórusában ismerkedett meg, a tinédzserszerelemből pedig házasság lett. Akkoriban Tibor könyvtárosként dolgozott és mellette takarítóként is tevékenykedett. Egyvalamiben azonban a nehézségek közepette is biztosak voltak Saroltával, tudták, hogy nagy és boldog családot szeretnének.

Nagyon fiatalok, boldogok és szegények voltunk. Azonban amikor összekötöttük az életünket, már tudtuk, hogy az az út, amin szeretnénk menni, az a családról fog szólni. Nagy családról, szeretetről és boldogságról.

– meséli Tibor.

Wee­ber Tibor és Sarolta álma végül valóra vált, hét saját gyermeket neveltek fel, hitben, szeretetben és egészségben. A legnagyobb fiuk az immár 40 éves Gyula, a legkisebb pedig Koppány, aki 23 éves. A család a legboldogabb évekre emlékezik vissza a hét gyermek felnevelése kapcsán.

Olyanok voltunk mint egy kis óvoda. Mentünk kirándulni, sokat voltunk együtt. A feleségem, Saci elképesztő logisztikával fogta mindig is össze a családot. Hálás vagyok, hogy így alakult, és minden gyermekem egészséges lett. Nyilván van az egésznek egy természetes terhe, de nem éreztük olyan nehéznek. Mi az egészet szívből csináltuk. Mások karriert építenek, mi a családunkat. Sokszor gondolkodtunk azon, vajon mi lesz, ha a gyermekek kirepülnek. Akkor még nem tudtuk, hogy egy váratlan hívás egészen megváltoztatja majd az életünket..

– meséli Tibor lapunknak a kezdetekről.