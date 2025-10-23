„Volt, aki azt tanácsolta, hogy adjam intézetbe” – Valéria egyedül neveli a Down-szindrómás Dominikot és az öccsét, Patrikot

Kovács Valéria 8 éve Ausztriában él, főállásban édesanya, de mellette segítő szakemberként is tevékenykedik, mint életmód-tanácsadó, masszőr és jógaoktató. Évek óta egyedül neveli két fiát. A TikTok-csatornáján több ezer embernek ad erőt és érzékenyíti a társadalmat. Dominik 10 éves, Down-szindrómás, bújós, csupaszív, életvidám kisfiú, az öccse, a 8 éves Patrik, vagy kedvenc becenevén, Rick pedig egy oroszlánszívű harcos, aki mindig kiáll azokért, akiket szeret, leginkább a testvérét védi. Az édesanya imádja a gyermekeit és értük él.

A Down-szindrómás Dominik és a testvére, Rick imádja egymást Fotó: beküldött



Csak a születése után derült ki, hogy Down-szindrómás

Dominiknál véletlenszerű genetikai elváltozás miatt eggyel több kromoszóma alakult ki, amit az orvosok sem vettek észre. Nem beszél, folyamatosan fejlesztésekre jár és pelenkázni kell.

A Down-szindróma ténye a szülés után derült ki. Derült égből villámcsapásként

– kezdte Valéria a Borsnak. Az anyukának a mosolyok, a feltétel nélküli szeretet és az ölelések adnak erőt a mindennapokhoz.

„Volt, aki azt tanácsolta, hogy adjam intézetbe”

A család azt tapasztalja, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik kirekesztik a beteg gyerekeket, vagy ufóként kezelik őket. Valéria minden nehézséget elvisel az életében, de azt nem tudja elfogadni, hogy vannak, akik a gyerekeket hibáztatják azért, amit ők sem kértek. A 29 éves anyuka mindent megtesz azért, hogy érzékenyítse a társadalmat és bemutassa a szeretetteli életüket.

Azért kezdtem el videókat készíteni a TikTokra, mert szerettem volna betekintést nyújtani az embereknek abba, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek valódi csodák az életünkben. Úgy voltam vele, hogy ha csak 500 ember véleménye változik meg és áll mellénk, akkor már elértem valamit. 500 emberrel több, akik segítenek megváltoztatni a világot

– mondta az anyuka, aki eleinte sok negatív visszajelzést kapott a videóira.

„Volt, aki azt tanácsolta, hogy adjam intézetbe és éljem az életemet nélküle. Az orvos tanácsára sem hagytam el a gyermekemet, egy vadidegen javaslata pedig még kevésbé érdekelt. Szerencsére sokkal többen álltál mellénk, mint ahogy én azt reméltem. Mára több mint 36 ezren vagyunk és egyre több szülő beszél, mutatja meg magát és az életüket.”