"Akármilyen lesz, ő az én gyerekem" - a dokik azt javasolták Beának, haza se vigye Down-szindrómás kislányát

Beának négy gyereke született, két felnőtt lány után egy fiú, aki sajnos már meghalt, és új kapcsolatából a legkisebb tünemény, Alíz, akiről a szülőszobán derül ki, hogy genetikai rendellenességgel fog élni. Beát azonban csak az foglalkoztatta, hogy a gyereknek leállt a légzése. Tudta, hogy ha a kislány túléli, akkor szeretni fogja, hozzon bármilyen akadályt is a Down-szindróma.

Alízka és kutyusa. A Down-szindróma születéskor derült ki Fotó: Kamhal Bea

Down-szindróma a szülőszobában

Alíz az egyetlen kis különc a családban, de szinte minden gyerekkel meg kellett küzdenie Beának, súlyos epilepszia, ADHD, a fiát tavaly veszítette el. Szóval nem volt egyszerű eddig sem, de a mosolygós soproni anyuka tele van szeretettel a gyerekei iránt, és csak nekik él. Alíz és ő már most össze vannak nőve.

Alíz és anyukája, Bea örülnek a télnek és apának Fotó: családi album

Bea a szülés körülményeiből már tudta, hogy valami most más, mint a három előző terhessége során. A kislánya 37. hétre született meg, és azonnal le is állt a légzése.

Szülés előtt nem tudtam semmit arról, hogy Alíz milyen rendellenességgel fog megszületni. Voltam genetikai vizsgálaton, elém toltak egy papírt, hogy vállaljam saját felelősségre a magzatvíz vételt, mert az vetélést okozhat. A páromnak Alíz az első gyereke, a többi gyerekem mind az előző kapcsolatomból született, nem akartam kockáztatni, pláne úgy, hogy előtte már volt egy vetélésem. Kérdezte az orvos, hogy maga miben bízik? Az isteni gondviselésben? Mondtam neki, hogy nézze, a sok rossz tapasztalat után a nagyfőnökben bízom, igen. Végül nem csináltattam meg a vizsgálatot

- mesélte Bea.

Az asszony a szülőszobán tudta meg, hogy a kislánya Down-szindrómás, de nem ez volt a rettenetes hír számára, hanem az, hogy Alíz nem lélegzik, és 80 százalékos oxigén támogatást kap.

Az orvos rám se nézett, csak odabökte, hogy mi van Alízzal. Annyira kétségbe voltam esve, hogy meg fog halni, mert nem kap levegőt, hogy amint tudtam, rohantam a koraszülött osztályra. Láttam, hogy mindenhol csövek lógtak ki belőle, csak onnan tudtam, hogy életben van, hogy pittyegett a gép. Egyáltalán nem érdekelt, hogy Down-szindrómás a gyerekem, csak azért aggódtam, hogy életben marad vagy sem

- emlékszik vissza Bea.