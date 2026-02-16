"Akármilyen lesz, ő az én gyerekem" - a dokik azt javasolták Beának, haza se vigye Down-szindrómás kislányát

Beának négy gyereke született, két felnőtt lány után egy fiú, aki sajnos már meghalt, és új kapcsolatából a legkisebb tünemény, Alíz, akiről a szülőszobán derül ki, hogy genetikai rendellenességgel fog élni. Beát azonban csak az foglalkoztatta, hogy a gyereknek leállt a légzése. Tudta, hogy ha a kislány túléli, akkor szeretni fogja, hozzon bármilyen akadályt is a Down-szindróma.
Alíz az egyetlen kis különc a családban, de szinte minden gyerekkel meg kellett küzdenie Beának, súlyos epilepszia, ADHD, a fiát tavaly veszítette el. Szóval nem volt egyszerű eddig sem, de a mosolygós soproni anyuka tele van szeretettel a gyerekei iránt, és csak nekik él. Alíz és ő már most össze vannak nőve.
Bea a szülés körülményeiből már tudta, hogy valami most más, mint a három előző terhessége során. A kislánya 37. hétre született meg, és azonnal le is állt a légzése.
Szülés előtt nem tudtam semmit arról, hogy Alíz milyen rendellenességgel fog megszületni. Voltam genetikai vizsgálaton, elém toltak egy papírt, hogy vállaljam saját felelősségre a magzatvíz vételt, mert az vetélést okozhat. A páromnak Alíz az első gyereke, a többi gyerekem mind az előző kapcsolatomból született, nem akartam kockáztatni, pláne úgy, hogy előtte már volt egy vetélésem. Kérdezte az orvos, hogy maga miben bízik? Az isteni gondviselésben? Mondtam neki, hogy nézze, a sok rossz tapasztalat után a nagyfőnökben bízom, igen. Végül nem csináltattam meg a vizsgálatot
- mesélte Bea.
Az asszony a szülőszobán tudta meg, hogy a kislánya Down-szindrómás, de nem ez volt a rettenetes hír számára, hanem az, hogy Alíz nem lélegzik, és 80 százalékos oxigén támogatást kap.
Az orvos rám se nézett, csak odabökte, hogy mi van Alízzal. Annyira kétségbe voltam esve, hogy meg fog halni, mert nem kap levegőt, hogy amint tudtam, rohantam a koraszülött osztályra. Láttam, hogy mindenhol csövek lógtak ki belőle, csak onnan tudtam, hogy életben van, hogy pittyegett a gép. Egyáltalán nem érdekelt, hogy Down-szindrómás a gyerekem, csak azért aggódtam, hogy életben marad vagy sem
- emlékszik vissza Bea.
Az orvosok azt mondták, hogy a gyerek nem fog hallani, látni, sose fog járni, és céloztak rá, hogy bent is hagyhatja a kórházban, ha úgy látja jónak. Bea édesanyja is azért aggódott, hogy meghaladja majd a lánya képességeit Alíz nevelése.
Én viszont úgy gondoltam, hogy nem kapunk nehezebb feladatot, mint amivel meg tudunk birkózni. Úgy voltam vele, hogy akármilyen is lesz, ő az én gyerekem, hazaviszem, szeretni fogom úgy ahogy van, kimaxoljuk, aztán majd meglátjuk. Alíz jár, hall, szóval nem úgy lett, ahogy mondták
- tette hozzá az anyuka.
A pici lány szeptemberben kezdte az óvodát, tízen vannak csak a csoportban, abban a speciális intézményben, ahová Alíz egészen felnőtt koráig járhat. Van kutyaterápia, kapnak fejlesztéseket, és nagyon sokat tanul nap mint nap. Mivel a kislány autista gyanús is, ezért a szülők nagyon őrülnek, hogy létezik egy ilyen állami intézmény, ahol sok éven keresztül a megszokott arcok várják majd a gyereküket.
Alíz az egyik legokosabb ovis azt mondják. Nem beszél, de szótagokat már mond. Ennek ellenére nagyon jól ki tudja fejezni magát, mutogat, és mindent megért, mozgásban kicsit le van maradva, de már tud építő kockázni, festünk, rajzolunk sokat. Ugrálni még nem tud, de lépcsőzni már igen.
- mondta el büszkén Bea.
Bea tele van szeretettel és törődéssel, és imádja a kislányát.
Nekem az összes gyerekkel volt valami probléma, epilepszia, ADHD és a többi. Nem tudom mivel érdemeltem ki az univerzumtól, hogy megtisztelt ezekkel a feladatokkal, egyre nehezebb gyerekeket kaptam, de kiválasztottnak érzem magam. Rengeteg hibám van, de ha annyira rossz lennék, nem kaptam volna ilyen súlyosan beteg gyerekeket. Alíz egy kis szeretetgombóc és nagyon jó humorérzéke van, egy nagyon boldog kislány. Öntörvényű, makacs gyerek, de nagyon mély érzésű. Nem félek attól, hogy a kislányom ne adná majd vissza azt a szeretetet, amit adok neki, de ha nem adná vissza, akkor sem lenne semmi baj, mert nem azért csinálom
- tette hozzá Bea.
