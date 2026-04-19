„Szerettem volna férjhez menni és gyerekeket vállalni, de minden megállt az életemben” – kosárlabda méretű daganattal él a fiatal nő

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 11:30
A nőt mentálisan megviseli a betegség. A daganat az egész életét érinti.

Egy 35 éves nő története rávilágít arra, milyen súlyos következményekkel járhat egy ritka betegség: hatalmas daganatok nehezítik meg mindennapjait.

Borzalmas daganat teszi tönkre a nő életét
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A daganat mindent elvett a nőtől

Jannely Boumpoutou még tízéves kora előtt kapta meg a diagnózist: NF-1 neurofibromatózisban szenved, ami miatt az évek során három nagy daganat alakult ki a testén – a térdén, a vádliján és a hátsó részén –, emellett számos kisebb csomó is megjelent. A nő állapota az elmúlt három évben jelentősen romlott, és ma már kerekesszékre szorul. Egy földszintes házban él, mivel nem tud lépcsőzni. 

A lábán található daganat akkora, mint egy kosárlabda, ezért nem tud nadrágot viselni, helyette hosszú szoknyákat hord, hogy eltakarja a kinövéseket. Jannely elmondása szerint a betegsége miatt éveken át szégyenérzet és önbizalomhiány kísérte: gyakran kerülte a társasági helyzeteket, mert félt az emberek reakcióitól és tekintetétől. A daganatok fizikai problémákat is okoznak: nehézséget jelent a jobb oldalára nehezedni, ami gerincferdüléshez vezetett, és a kerekesszék használatát is megnehezíti.

Az orvosok figyelmeztették, hogy a daganatok eltávolítása rendkívül kockázatos, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a beavatkozás során elveszítené a lábát. A nő jelenleg fájdalomcsillapítókat szed, és attól tart, hogy állapota tovább romolhat, illetve a daganatok akár rosszindulatúvá is válhatnak. 

Jannely úgy érzi, betegsége megakadályozza abban, hogy teljes életet éljen: nem tud munkát vállalni, és attól fél, hogy sosem alapíthat családot.

Szerettem volna férjhez menni és gyerekeket vállalni, de minden megállt az életemben

 – mondta.

Egy barátja adománygyűjtést indított, hogy segítsen fedezni a rehabilitáció, a fizioterápia, az orvosi kezelések és az utazások költségeit. Jannely célja most az, hogy felhívja a figyelmet a ritka betegségre, és hangsúlyozza: nem minden érintett tapasztalja ugyanazokat a tüneteket, tudta meg a Daily Star.

Fontos a kutatás, mert ez a betegség mindenkinél másképp jelentkezik

 – tette hozzá.

 

