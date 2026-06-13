Pár óra múlva leállás jön az MVM-nél, ez minden ügyfelet érint

Pár óra, és kezdetét veszi az MVM hétvégi leállása: bizonyos szolgáltatások mind szombaton, június 13-án, mind vasárnap, június 14-én nem lesznek elérhetők.
Komoly leállás jön az MVM-nél, ugyanakkor nem kell megijedni: egyrészt nem valami váratlan eseményről van szó, hanem tervezett rendszerkarbantartás miatt beiktatott szolgáltatáskiesésről, másrészt javarészt különféle ügyintézési korlátozásokat érint. Mutatjuk, mikor és milyen kiesésre kell számítani!
Az MVM tájékoztatása szerint:
Június 13-a, szombat délután 5 és este 10 között szünetel a földgázügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban, továbbá telefonon sem lehet gázórát és villanyórát diktálni. A megadott időszakban a négy MVM-hálózat ellátási területén nem lehetséges a fényképes leolvasást sem elvégezni.
Június 14-e, vasárnap reggel 6-tól este 10-ig szünetel az ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban. Ebben az időszakban nem tudják feltölteni előre fizetős mérőjüket azok az áramfelhasználók, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számláján. A megadott időszakban a négy MVM-hálózat ellátási területén nem lehetséges a fényképes leolvasást sem elvégezni. Egyes MVM-es weboldalak sem elérhetők átmenetileg.
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