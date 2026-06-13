Pikáns titok: fotókkal teli füzetben vezette szexkalandjait a '90-es évek magyar sztárja

Császár Előd a kilencvenes években az FLM duó tagjaként, majd szólóban énekesként, később pedig Shane 54 néven DJ-ként hódította meg a rajongók szívét. Azt azonban sokan nem tudták róla eddig, hogy már az első komolyabb zenei projekt előtt is igen népszerű volt – legalábbis a hölgyek körében.

Császár Előd tiniként füzetben vezette a hódításait

Fotó: YouTube

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A közelmúltban fedte fel titkát Császár Előd: koránt sem lehetett tiniként népszerűtlennek nevezni az ellenkező nemnél. Sőt! Elárulta: egész konkrétan vezetett egy füzetet, fotókkal, amiben benne voltak a hódításai.

Volt egy füzetkém, abba írtam, hogy kivel, mikor, hogyan. És mire az FLM megjelent, akkor tartottam harminckettőnél... Mondjuk 14 éves voltam, amikor először sikerült megnéznem közelről valakit, és onnantól 18 éves koromig eltelt négy év. Négy év alatt harminc lány, az nem olyan sok kamaszként

– magyarázta Előd Anger Zsoltnak a Pop, kaja satöbbi podcast vendégeként.

"Úgy jártam csajozni, hogy mindenkit lefotóztam, majd odaadtam a lányoknak a képeket, de aki nagyon szép volt, annak nem adtam oda. Megkértem, hogy írja rá a telefonszámát. Amikor vasárnap otthon ültem egyedül, és azon gondolkodtam, mit fogok csinálni, akkor elkezdtem nézegetni ezeket a polaroidokat, majd telefonálgattam" – folytatta, hozzátéve: a hódításokkal teli füzetke végül megsemmisült, az egyik barátnője ugyanis tudomást szerzett róla, és összetépte.

Előd csajozós korszaka persze végül nem csak a füzetke megsemmisülése miatt zárult le: megállapodott, 2009-ben pedig lánya született, akinek édesanyjával 14 évet töltött együtt – 2016-ban váltak el.