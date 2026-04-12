"Nem akarok meghalni!” – Halálos kórral küzd a gyönyörű tinilány, az intenzíven kérték meg a kezét

Kaitlyn Hutchins élete két évvel ezelőtt tört ketté. Tünete egy ártatlan sportsérülésnek, egyszerű térdfájásnak tűnt, de hamar kiderült, hogy a legrosszabb rémálom vált valóra: osteosarcoma, egy ritka és rendkívül agresszív csontrák támadta meg a szervezetét. A Kentucky államból származó lány azóta hatszor esett vissza, a betegség pedig mostanra sarokba szorította a családját. Az orvosok nem kerteltek: közölték a szülőkkel, hogy a tinédzsernek már csak napjai, esetleg hetei maradtak hátra.

A csontrák sem vehette el a mosolyát: Kaitlyn gyönyörű ruhában ünnepelt a halálos kór ellenére / Fotó: WLKY News Louisville/Youtube.com

A gyilkos csontrák sem lehet a szerelem akadálya

Bár a kórházi ágy foglya, a Norton Children’s Hospital nővérei elhatározták, hogy Kaitlyn nem távozhat anélkül, hogy átélné a tinédzserek legnagyobb álmát. Az osztályt bálteremmé varázsolták, a lány pedig egy hatalmas, habos rózsaszín ruhába bújt, és csillogó tiarát tűzött a hajába.

A legmeghatóbb pillanat azonban akkor jött el, amikor barátja a szeretteik gyűrűjében féltérdre ereszkedett és megkérte a lány kezét. Kaitlyn zokogva mondott igent.

Amikor a fiú a szobában van, Kaitlyn jobban érzi magát. Olyan neki, mintha ő lenne a gyógyszere

– mesélte elcsukló hangon az édesanya, Kimberly Hutchins.

„Nem az én időm!” – Imádkoznak a csodáért

Bár a szakemberek szerint orvosi szempontból mindent megpróbáltak és nincs tovább, a 17 éves lány élni akarása mindenkit megdöbbent. Nem hajlandó tudomást venni a lesújtó diagnózisról, és az utolsó erejével is küzd – írja a People.

Azt mondja nekem: még nem jött el az én időm! Nekem pedig hallgatnom kell a gyermekemre. Imádkozom a csodáért

– mondta az anya.

A család most minden percet ajándékként él meg, és a közösség segítségével gyűjtést indítottak, hogy a hátralévő időt méltó módon tölthessék együtt. Kimberly leszögezte: amíg a lánya harcolni akar, ő nem engedi el a kezét.

Amíg ő azt nem mondja, hogy készen állok, addig mi tovább küzdünk

– zárta a szívbemarkoló vallomást az édesanya.