Rosszul esett, majd sántítani kezdett – ez mentette meg a kisfiú életét

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 10:30
Ha azon a napon nem esik el, talán túl késő lett volna. A csontrák alattomos tünetekkel jelentkezett.
2020-ban egy hétvégi kiruccanás során a Blue Ridge hegységben az ötéves Paul Sturtz elesett és megsérült a lába. Anyukája, Charlotte Marie Sturtz úgy gondolta, csak izomhúzódásról lehet szó, mivel a fájdalom Advil hatására elmúlt. Az orvos is megerősítette, hogy a csont nem tört el, így senki sem gyanakodott komolyabb problémára, főként nem csontrákra...

Fotó: Pexels / Pexels

A következő hónapokban azonban Paul panaszkodni kezdett, hogy fáj a lába, különösen erőltetés hatására, és ekkor már sántított is. Végül édesapjával, Jonathannal egy atlantai kórházba mentek, ahol röntgenfelvételt készítettek róla.

Azonnal elmondták, hogy valami nagyon nincs rendben. Azt mondták: ‘A fiadnak vagy daganata van, ami lehet jó- vagy rosszindulatú, vagy pedig csontfertőzés. 

- emlékszik vissza az édesanya.

A csontrák diagnózisa letaglózó volt

Néhány nap múlva diagnosztizálták: metasztatikus Ewing-szarkóma, egy ritka, agresszív izom- és csontrák, amely évente körülbelül 200 gyermeket és serdülőt érint az Egyesült Államokban. Paulnak mindössze 20-25% esélye volt a túlélésre. Ekkor még csak hatéves volt.

Ez minden szülő legrosszabb rémálma: hallani, hogy a gyereke rákos.

Az orvosok nyitottak voltak az együttműködésre más intézményekkel, így végül a clevelandi klinikával dolgoztak együtt. A ritka gyermekkori daganatok, például az Ewing-szarkóma szomorú valósága, hogy kevés klinikai vizsgálat érhető el. Paul atlantai orvosaival konzultálva végül a standard kemoterápiás kezelést választották. Ha nem reagált volna jól a szervezete, más módszerekkel is próbálkoztak volna.

Paul 2020 végére kilenc kemoterápiás cikluson esett át, majd 2021 januárjában megműtötték a jobb lábán lévő daganatot. Szerencsére az orvosok végre tudtak hajtani egy végtagmentő műtétet, így Paul megtarthatta a lábát. A műtét után további hat kemoterápiás kezelés következett. Ezután sugárkezelést kapott, amely a rák által érintett területekre: mindkét tüdőre, a gerincre és a bal combcsontra irányult.

2021 júniusában, tíz hónappal a diagnózis után, az orvosok közölték, hogy nincs több látható daganat a testében. Paul ekkor ünnepélyesen megkongatta a harangot a rákkezelések végét jelző hagyomány részeként.

Paul ma már 11 éves. Félévente jár kontrollvizsgálatokra, és bár a csontjai gyengébbek, mint más gyerekeké, ez nem akadályozza meg abban, hogy focizzon és barátaival játsszon. Emellett édesapja mellett nem hivatalos fociedző-asszisztensként is tevékenykedik fiatalabb testvérei, a 9 éves Sarah Cate és a 7 éves Charlie mellett.

Ha felnő, sportkommentátor szeretne lenni - írja a People.

 

