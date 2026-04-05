„Teljesen összeomlottam” – a mindössze 12 éves Pityu legyőzte a csontrákot, de most egy még súlyosabb kór támadta meg a szervezetét

„Bárcsak vissza lehetne fordítani az idő kerekét és eltörölni a sok rosszat, amit a fiamnak át kell élnie” – ezt kívánja minden nap Kocsis István édesanyja, Ivacs Daniella azóta, hogy betegséggel küzd a kisfia. A 12 éves István eleinte fogfájásra panaszkodott, ám annál szörnyűbb kórság lappangott benne: csontrákkal küzdött, amit bár legyőzött, a harc az életéért még nem ért véget.
A farkaslyuki anyuka két ikergyermekét neveli egyedül. István és Kristóf a gondtalan gyerekek életét élték, mígnem 2024 áprilisában minden megváltozott. István mindössze 10 és fél éves volt, amikor szörnyű fájdalmak kezdték gyötörni.
Egy duzzanatot vettünk észre a szájában. Előtte már mondta, hogy fáj a foga és először azt hittem, hogy az egész amiatt van. Ahogy belenéztem a szájába, akkor láttam meg, hogy a duzzanat tojás nagyságú volt. Ózdra vittem az orvoshoz, aki nem engedett haza minket, mert azt mondta, a duzzanat egy időzített bomba a szájában. Kifakadhat és elvérezhet miatta
– kezdte el mesélni a Borsnak Daniella.
Miskolcra kerültek, ahol az orvosok osztályról osztályra küldték, hogy kiderítsék, mégis milyen rejtélyes kór dolgozik Istvánban. Mindenki először tályogra gyanakodott, ám sajnos tévedtek. A sors a legrosszabb forgatókönyvet írta. A következő vizsgálatok eredményei, egy súlyos betegségről tanúskodtak. Május 8-án a család élete örökre megváltozott: Istvánban egy gyorsan növekvő, rosszindulatú daganat dolgozott: Ewing-szarkómája volt.
- Zokogásban törtem ki, amikor megtudtam. Teljesen összeomlottam, nyugtatót adtak nekem az orvosok. Pityunak egy ideig nem is mertem ezt elmondani – mesélte az édesanya.
Rövid idővel később, újabb csapást mért a családra a halálos kór: kiderült, hogy a kisfiú négyes stádiumú rákkal küzd, ami egyre csak ostromolja a szervezetét és az egészsége még nagyobb veszélyben van. A kór a tüdőre is átterjedt.
Nem sok esélyt jósoltak a fiamnak, megmondták az orvosok, hogy István versenyt fut az idővel
– vallotta be Daniella, aki kénytelen volt elárulni a szörnyű igazságot a fiának. Miután István megtudta, mivel kell harcolnia, magába zárkózott, és csak egyre vágyott: az anyukája ölelésére.
- Nem beszélt, a telefont nem foghattam a kezemben. Onnantól nem engedett el, nem mehettem el a szobából. Lelkileg ez nagyon megviselte – részletezte Daniella.
A kórt szerencsére sikerült legyőzniük, ám ez komoly harc volt, a fiú
is kapott, mire ő és családja tavaly novemberben kézhez kapták a diagnózist, amitől azt hitték, hogy fel lélegzetnek: a tüdőből, az arc- és koponyacsontjából is eltűnt a csontrák.
Amikor ezt közölték velünk, akkor azt éreztem, hogy most már szívesen össze tudnék esni. Odáig tartottam magam a fiamért
– árulta el az anyuka.
Ám sajnos nem sokáig tartott az öröm. István még nem lélegezhet fel, az élet-halál harc folytatódik. Egy veszedelmes, a parbo B19 nevű vírus támadta meg a csontvelőjét, ami a fiú vörösvértest-szintje zuhanni kezdett, és folyamatos kezelésre van szüksége. Minden nap újabb fájdalmas küzdelem neki; 1,5 hetente vérátömlesztésre jár Miskolcra, már 8 hónapja!
- Azt hittük, hogy a rengeteg kemoterápia miatt történt ez vele, és majd elmúlik. Sajnos nem így lett. Fél év után sem javult meg. Az első csontvelővizsgálat mondta ki, hogy milyen vírussal küzd. Muszáj rendszeres vérátömlesztést kapjon, mert különben szívelégtelenséget is kaphat – árulta el Daniella.
István hősként viseli az újabb kezeléseket, amik sajnos padlóra küldik a szervezetét. Borzalmas, mit kell átélnie.
Olyankor aluszékony, és nagyon fáradt. A vírus tünetei is sajnos rutinossá tették, ha rosszul van, azonnal szól. Nehezebben kap olyankor levegőt, ekkor már én is tudom, hogy újra menni kell az orvoshoz
– mondta az édesanya.
Daniella két gyermeket nevel egyedül. Ha kórházba kell mennie Istvánnal, a gyermekek nagyszülei vigyáznak Kristófra. Az anyuka a történtek óta dolgozni sem tud, ezért nehéz döntésre szánta el magát: a Remény A Leukémiás Gyermekekért Alapítványon keresztül kér anyagi segítséget.
- GYOD-ot kapok, ami nagyon nagy segítség számomra, mivel gyermektartást sajnos nem kapok. Nem tudom, mi lenne velem a szüleim segítsége nélkül. A közeli településen, Ózdon próbálok 4 órás munkát találni, de addig nagyon nehéz. Másfél éve nem dolgozok, ezért kérem, aki tud, segítsen nekünk. Bármilyen segítséget elfogadunk – zárta szavait Daniella.
Ha támogatni szeretnéd Kocsis Istvánt és családját, EZEN A LINKEN keresztül megteheted.
Az angyalarcú Hanna agydaganattal küzd:
