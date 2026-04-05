„Teljesen összeomlottam” – a mindössze 12 éves Pityu legyőzte a csontrákot, de most egy még súlyosabb kór támadta meg a szervezetét

„Bárcsak vissza lehetne fordítani az idő kerekét és eltörölni a sok rosszat, amit a fiamnak át kell élnie” – ezt kívánja minden nap Kocsis István édesanyja, Ivacs Daniella azóta, hogy betegséggel küzd a kisfia. A 12 éves István eleinte fogfájásra panaszkodott, ám annál szörnyűbb kórság lappangott benne: csontrákkal küzdött, amit bár legyőzött, a harc az életéért még nem ért véget.

A kisfiú 10 és fél éves volt, amikor a csontrákot diagnosztizálták nála az orvosok /Fotó: Beküldött

Csontrák után vírus, mi jön még?

A farkaslyuki anyuka két ikergyermekét neveli egyedül. István és Kristóf a gondtalan gyerekek életét élték, mígnem 2024 áprilisában minden megváltozott. István mindössze 10 és fél éves volt, amikor szörnyű fájdalmak kezdték gyötörni.

Egy duzzanatot vettünk észre a szájában. Előtte már mondta, hogy fáj a foga és először azt hittem, hogy az egész amiatt van. Ahogy belenéztem a szájába, akkor láttam meg, hogy a duzzanat tojás nagyságú volt. Ózdra vittem az orvoshoz, aki nem engedett haza minket, mert azt mondta, a duzzanat egy időzített bomba a szájában. Kifakadhat és elvérezhet miatta

– kezdte el mesélni a Borsnak Daniella.

Miskolcra kerültek, ahol az orvosok osztályról osztályra küldték, hogy kiderítsék, mégis milyen rejtélyes kór dolgozik Istvánban. Mindenki először tályogra gyanakodott, ám sajnos tévedtek. A sors a legrosszabb forgatókönyvet írta. A következő vizsgálatok eredményei, egy súlyos betegségről tanúskodtak. Május 8-án a család élete örökre megváltozott: Istvánban egy gyorsan növekvő, rosszindulatú daganat dolgozott: Ewing-szarkómája volt.

- Zokogásban törtem ki, amikor megtudtam. Teljesen összeomlottam, nyugtatót adtak nekem az orvosok. Pityunak egy ideig nem is mertem ezt elmondani – mesélte az édesanya.

Rövid idővel később, újabb csapást mért a családra a halálos kór: kiderült, hogy a kisfiú négyes stádiumú rákkal küzd, ami egyre csak ostromolja a szervezetét és az egészsége még nagyobb veszélyben van. A kór a tüdőre is átterjedt.

Nem sok esélyt jósoltak a fiamnak, megmondták az orvosok, hogy István versenyt fut az idővel

– vallotta be Daniella, aki kénytelen volt elárulni a szörnyű igazságot a fiának. Miután István megtudta, mivel kell harcolnia, magába zárkózott, és csak egyre vágyott: az anyukája ölelésére.