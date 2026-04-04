„Isten harcosa vagyok, nem adom fel a gyerekeim miatt” – ritka és fájdalmas betegséggel, Buerger-kórral küzd Tamás, a fiatal édesapa

Kalocsai Tamás húsz éve vívja kilátástalannak tűnő harcát egy ritka érbetegséggel szemben; ez a Buerger-kór. Éveken át tartó diagnózishajsza után derült fény a ritka betegségére, ami miatt a férfi már elvesztette az egyik lábát. Túl van egy sztrókon is, újra kellett tanulnia beszélni és bár minden napja fájdalommal telik, gyermekei és szerelme tartják benne a lelket.

Buerger-kór támadta meg Tamást, amputálni kellett az egyik lábát Fotó: Beküldött

Ritka betegséggel, Buerger-kórral küzd a fiatal édesapa: „Nem adom fel a gyerekeim miatt”

Tamás kálváriája 19 éves korában kezdődött. Akkoriban még nagy reményekkel sportolt, imádott edzőterembe járni, futni, sorra nyerte a versenyeket. Egyszercsak észrevette, hogy egy seb van a lábujján. Eleinte nem törődött vele, később viszont már orvoshoz fordult.

19 évesen már fájt a lábam, de betudtam a futásnak és a sérüléseknek. A kis lábujjamon a köröm nem akart gyógyulni, már húszéves voltam, mire rájöttem, hogy nagy a baj

– emlékezett vissza Tamás.

Hiába járt orvosról-orvosra, a fiatal kora miatt senki nem gyanakodott súlyos érszűkületre.

Nem nézték a pulzust az ágyéknál, semmilyen vizsgálatot nem csináltak, csak hazaküldtek kezelgetni. Én mindent betartottam, fertőtlenítettem, kötöztem, de csak rosszabb lett. Hetekig ülve aludtam, mert ha hanyatt feküdtem, elviselhetetlenül fájt a lábam

– mesélte tovább a férfi.

Végül egy budapesti érspecialista mondta ki a döbbenetes diagnózist: Buerger-kór. Ez egy gyógyíthatatlan betegség, amely alattomos módon sorra zárja el az ereket.

Megkérdezte a főorvos: Tamás, tudja maga, hány fő artéria van egy lábban? Mondom, nem tudom, talán három. Erre ő: na, magának térd alatt mind a három el van zárva. Teljesen lesokkolódtam

– emlékezett vissza Tamás.

Ez a betegség szororsan összefügg a dohányzással, főleg férfiaknál jelentkezik. Tamás ahogy megtudta, hogy mi a baja, azonnal felhagyott káros szenvedélyével, de sajnos már késő volt.

Családja tartja életben Tamást, legkisebb kisfia még csak 10 hónapos Fotó: Beküldött

Mit kell tudni a Buerger-kórról?

Rendkívül ritka betegség, a statisztikák szerint egymillió emberből mindössze egyet-kettőt érint. Tamás esete azért is különleges, mert nála már 20 évesen jelentkeztek a súlyos tünetek, ami szokatlanul korai kezdet.