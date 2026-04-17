Összefogott Fonyód, hogy esélyt kapjon a súlyos betegséggel küzdő, ötéves Marci

Közösségi akciót szerveznek Nemes Marci számára, aki a Duchenne-féle szindrómával éli mindennapjait. Egy sütivásárral igyekeznek segíteni a beteg ötéves kisfiúnak, hogy esélye lehessen egy boldogabb és teljesebb életre.

Génterápia segíthet a súlyos betegséggel küzdő Marcin

Gyűjtenek a Duchenne-féle betegséggel küzdő Marci számára

A Fonyódi piacon jótékonysági sütivásárt tartanak május 2-án, amely főzéssel lesz kiegészülve. Németh Tamás mesterszakács gulyással járul hozzá a Nemes Marci számára megrendezett gyűjtéshez. Ez a kezdeményezés már többéve működik, a Baranyában élő családdal együtt szervezték meg a gyűjtést a szervezők.

Egy máltai önkéntes, Németné Gábriel Ottília az egyik szervezője az eseménynek.

Évek óta tartunk sütivásárokat tavasszal és ősszel is. Azért is álltunk Marci mellé, mert van fonyódi kötődése, apai nagymamája révén ma is élnek rokonai a városban

- idézi az önkéntes hölgyet a sonline.hu.

Nemes Marci számára a génterápia a jövő

A mindig mosolygós Marci egy rendkívül ritka betegséggel küzd, az izomsejteket is érintő Duchenne-szindrómával éli mindennapjait. Állapota súlyos, a génterápia jelentené neki a belépőt egy jobb jövő felé. Az összefogás Mánfáról indult és már országossá nőtte ki magát.

Hiszünk abban, hogy minden apró segítség egy-egy tégla abban a várban, ami Marcit megvédi

- jelentették ki a gyermek szülei korábban a Ripostnak. A helyi közösség is segít a gyűjtésben: Marci mellett sokan állnak, ugyanakkor kell is a sok támogatás, hiszen a kezelés ára az egymilliárd forintot is megközelítheti.

A Duchenne-féle izomdisztrófia súlyos és folyamatos izomgyengeséggel járó betegség. A génterápia jelenthet esélyt a betegség lefolyásának lassítására, de olyan drága, hogy csak hatalmas összefogás árán lehet elérni a kitűzött célt.

Aki segíteni szeretne Marcin, ide kattintva teheti meg, vagy pedig május 2-án a Fonyódi Piacon, a jótékonysági sütivásáron.