Így húsvétoztak a súlyosan beteg gyermekek – megható történetek reményről és kitartásról

A húsvét sok család számára az újjászületés és a remény ünnepe, de talán még mélyebb jelentést kap azoknál, akik nap mint nap komoly egészségügyi kihívásokkal néznek szembe. Több súlyosan beteg kisgyermek története is megmutatja, hogy a szeretet, a kitartás és az apró sikerek milyen hatalmas erőt adhatnak.

Így ünnepeltek a gyerekek, akik még a húsvéti örömök közepette is nap mint nap küzdenek az egészségesebb jövőért. Minden apró lépésük és erőfeszítésük a remény és kitartás példája. Így küzdenek a betegségük ellen!

”Remény és gyógyulás” – így húsvétoztak idén a beteg gyermekek!

Sma Lilike húsvéti ünneplése igazán szívmelengető pillanatokat hozott. A kislány nemcsak örömmel élte meg az ünnepet, hanem fejlődésében is új mérföldkőhöz érkezett. A fejlesztő foglalkozások során ezúttal nemcsak ülve, hanem állva is kipróbálta a billenő padot, ami komoly előrelépést jelent számára. Az ilyen spontán helyzetek gyakran többet adnak, mint a tervezett gyakorlatok: játékosan, mégis hatékonyan segítik az egyensúly és a stabilitás fejlődését. Lilike minden apró mozdulata egy újabb lépés az önállóbb élet felé. Családja hálával tekint minden támogatásra, és arra kéri az embereket, hogy adójuk 1%-ával segítsék a Lilike lépteiért Alapítvány munkáját.

Minden egyes mozdulat mögött órák, napok, hetek munkája van. De amikor sikerül neki, az a pillanat minden fáradtságot megér.

– meséli Lili anyukája, Somogyiné Miskolci Éva.

Bori számára is biztató hírekkel érkezett az idei húsvét. A legfrissebb kardiológiai vizsgálatok meglepően jó eredményeket hoztak: az orvosok szerint tovább csökkent a folyadék a szíve körül, és jelenleg már csak egy új gyógyszert kell szednie. Ez hatalmas előrelépés a korábbi állapotához képest. A következő kontroll április 16-án lesz, amely újabb fontos állomást jelent majd a gyógyulás útján. A jövő héten egy könnyített fejlesztő program vár rá, ahol a masszázs és a nyújtás kap főszerepet, hogy a gerincferdülés és a bordapúp állapota ne romoljon tovább. Családja szintén hálás minden segítségért, és köszönettel fogadja mindazok támogatását, akik az Aranyhaj világa Alapítványon vagy adójuk 1%-án keresztül segítik Bori fejlődését.

Bori minden apró lépése hatalmas öröm a számomra. Minden nap egy új küzdelem, de hát nincs mit tenni, menni kell tovább

– meséli Laky Barbara, kislánya, Bori betegsége kapcsán.